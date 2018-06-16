Бізнес-центри і кінотеатри "мінують" з Росії, – Князєв
"Упродовж червня надходять повідомлення про мінування в Україні місць масового скупчення людей: кінотеатрів, бізнес-центрів, у тому числі, в Харкові, але найбільше постраждав від цього Львів. Наша кіберполіція достовірно встановила, що повідомлення йдуть від російських провайдерів. Встановлено місцезнаходження цих "мінерів". Відкритий ряд кримінальних проваджень", – зазначив Князєв на брифінгу в Харкові, повідомляє "Укрінформ".
За його словами, ефективний результат буде тоді, коли ми зможемо притягнути винних, які знаходяться за кордоном, до кримінальної відповідальності.
"Є інституція заочного розслідування, і якщо ця стаття підпадає під Кримінально-процесуальний кодекс, перешкод в розслідуванні перед нами не буде, у тому числі, по відношенню до російської влади, яка не реагує на те, що відбувається", – додав Князєв.
Глава Нацполіції зазначив, що в усіх випадках поліція реагує на такі повідомлення, як на реальність.
"Наше завдання – забезпечити безпеку людей. При перевірках ми ніколи не чули зауважень від продавців або відвідувачів тих же бізнес-центрів", – сказав він.
На брифінгу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков навів приклад: "Де-небудь в Краснодарі беруть харківський довідник "Золоті сторінки", вибирають об'єкт і дзвонять".
Нагадаємо, з 5 червня щодня поліція перевіряла інформацію про замінування п'яти бізнес-центрів в різних районах міста Харкова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"