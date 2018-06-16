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Бізнес-центри і кінотеатри "мінують" з Росії, – Князєв

Порушено низку кримінальних проваджень
Глава Нацполіції України Сергій Князєв заявив, що кіберполіція встановила походження повідомлень про мінування бізнес-центрів в Україні, зокрема, в Харкові.
Бізнес-центри і кінотеатри "мінують" з Росії, – Князєв Фото: ukrinform.com

"Упродовж червня надходять повідомлення про мінування в Україні місць масового скупчення людей: кінотеатрів, бізнес-центрів, у тому числі, в Харкові, але найбільше постраждав від цього Львів. Наша кіберполіція достовірно встановила, що повідомлення йдуть від російських провайдерів. Встановлено місцезнаходження цих "мінерів". Відкритий ряд кримінальних проваджень", – зазначив Князєв на брифінгу в Харкові, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, ефективний результат буде тоді, коли ми зможемо притягнути винних, які знаходяться за кордоном, до кримінальної відповідальності.

"Є інституція заочного розслідування, і якщо ця стаття підпадає під Кримінально-процесуальний кодекс, перешкод в розслідуванні перед нами не буде, у тому числі, по відношенню до російської влади, яка не реагує на те, що відбувається", – додав Князєв.

Глава Нацполіції зазначив, що в усіх випадках поліція реагує на такі повідомлення, як на реальність.

"Наше завдання – забезпечити безпеку людей. При перевірках ми ніколи не чули зауважень від продавців або відвідувачів тих же бізнес-центрів", – сказав він.

На брифінгу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков навів приклад: "Де-небудь в Краснодарі беруть харківський довідник "Золоті сторінки", вибирають об'єкт і дзвонять".

Нагадаємо, з 5 червня щодня поліція перевіряла інформацію про замінування п'яти бізнес-центрів в різних районах міста Харкова.

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16 06 2018 22:29
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