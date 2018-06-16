Бізнес-центри і кінотеатри "мінують" з Росії, – Князєв

"Упродовж червня надходять повідомлення про мінування в Україні місць масового скупчення людей: кінотеатрів, бізнес-центрів, у тому числі, в Харкові, але найбільше постраждав від цього Львів. Наша кіберполіція достовірно встановила, що повідомлення йдуть від російських провайдерів. Встановлено місцезнаходження цих "мінерів". Відкритий ряд кримінальних проваджень", – зазначив Князєв на брифінгу в Харкові, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, ефективний результат буде тоді, коли ми зможемо притягнути винних, які знаходяться за кордоном, до кримінальної відповідальності.

"Є інституція заочного розслідування, і якщо ця стаття підпадає під Кримінально-процесуальний кодекс, перешкод в розслідуванні перед нами не буде, у тому числі, по відношенню до російської влади, яка не реагує на те, що відбувається", – додав Князєв.

Глава Нацполіції зазначив, що в усіх випадках поліція реагує на такі повідомлення, як на реальність.

"Наше завдання – забезпечити безпеку людей. При перевірках ми ніколи не чули зауважень від продавців або відвідувачів тих же бізнес-центрів", – сказав він.

На брифінгу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков навів приклад: "Де-небудь в Краснодарі беруть харківський довідник "Золоті сторінки", вибирають об'єкт і дзвонять".