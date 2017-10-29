Благодійна фундація Джоан Роулінг реформуватиме інтернати в Україні
Про це йдеться в прес-релізі Національного офісу реформи деінституціалізації, повідомляє NewWest Media.
Фундація авторки серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг надасть інтернатам Житомирщини технічну, експертну та методичну допомогу в реалізації пілотного проекту для сприяння припинення інституціалізації дітей. Тобто будуть реалізовані проекти, спрямовані на підтримку кризових сімей, аби зменшити кількість відмов від дитини, та заходи з повернення дітей у родину.
До цього британська фундація працювала з Болгарією та Молдовою, де на сьогодні майже повністю зникли інтернати.
"Тепер Lumos планує допомагати Україні з реформою деінституціалізації, яка розпочалась влітку цього року", – йдеться в повідомленні.
Координуватиме пілотний проект у Житомирській області Національний офіс з реформи деінституціалізації при Уповноваженому Президента України з прав дитини, що створений за підтримки канадського проекту EDGE.
31 жовтня 2017 року в Житомирі представники британської фундації Lumos підпишуть Меморандум про співпрацю з Уповноваженим Президента з прав дитини Миколою Кулебою та Житомирською облдержадміністрацією.
За даними Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби, в українських інтернатах зараз перебуває 1,5% дітей країни. Згідно з Національною стратегією, вже у 2026 році дітей в подібних закладах має бути менше 0,5%. А ті, що з різних причин усе ж залишатимуться в інституціях, а не в сім'ях, мешкатимуть в умовах, максимально наближених до сімейних – до 15 осіб в одному закладі.
Нагадаємо, дитячий фонд ООН – ЮНІСЕФ у червні повідомив, що понад 2,7 млн дітей у світі живуть у дитячих будинках, інтернатах та аналогічних установах.
В інтернатах України лише 8% сиріт, 92% дітей мають батьків.
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