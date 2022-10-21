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Благодійний фестиваль українських короткометражних фільмів відбудеться в Голлівуді

У Голлівуді (США) 20 листопада відбудеться благодійний фестиваль українських короткометражних фільмів.
Благодійний фестиваль українських короткометражних фільмів відбудеться в Голлівуді Фото: twitter.com/tweetsauce
Про це Державне агентство з питань кіно повідомляє у Фейсбуці.
 
Фестиваль UkraineFilmFest пройде за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24.
 
Фестиваль українських короткометражних фільмів та збір коштів через українську платформу на медичну допомогу організовує EnoughTea Foundation. Захід відбудеться в NeueHouse Hollywood у Каліфорнії”, – ідеться в повідомленні.
 
До програми вечора включено кінострічки, частина з яких створена за підтримки Держкіно. Зокрема, фільми "На своїй землі" Олександра Кирієнка, "Анна" Олесі Саніної, "Двері" Наталії Давиденко, "Запах поля" Андріани Ярмонової, "Віолончель" Олесі Моргунець та інші.
 
Мета заходу – закликати світову кіноспільноту підтримати Україну і безпосередньо донатити через фандрейзингову платформу United24.
 
Кінопокази та благодійні вечори пройдуть також 26 листопада у Лондоні (Picturehouse Central) та Києві (Unit.City).
 
"Нам важливо у такий важкий час, по-перше, нагадувати світові, що українці досі борються за свою свободу та незалежність і потребують підтримки", – повідомила директорка EnoughTea Foundation Анжеліка Грохольська.
 
Віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що UkraineFilmFest у Каліфорнії – це ще одна можливість розповісти світу про Україну та залучити нові донати. Також він висловив подяку світовій кіноспільноті, яка підтримує Україну "і не стоїть осторонь теми війни".
 
Нагадаємо, що раніше на кінофестивалі у Каннах український фільм про війну отримав нагороду.
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21 10 2022 21:33
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