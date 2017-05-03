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Блогер вказав на факти причетності нардепа Журжія до боротьби НАБУ з Насіровим

Активіст звернув увагу на те, що Журжій був єдиним з нардепів, якого НАБУ пропустило до клінічного корпусу лікарні ім. Стриженка, куди Насірова привозили на дообстеження
Нардеп Андрій Журжій (фракція "Самопоміч") бере активну участь в судовому протистоянні НАБУ з главою ДФС Романом Насіровим.
Блогер вказав на факти причетності нардепа Журжія до боротьби НАБУ з Насіровим Фото: з вільних джерел

Останні два місяці Журжій був постійним критиком роботи ДФС у Верховній Раді. Ця боротьба почалася після того, як ДФС почала перевірки підконтрольних Журжію підприємств і доходів самого Журжія. Йдеться про несплату податків на доходи в 326,5 млн грн. Про це пише в своєму розслідуванні блогер Юрій Смирнов на "Обозревателе".

Блогер зазначив, що перевірки були ініційовані депутатським запитом Володимира Ар'єва (БПП). Серед озвучених звинувачень ухилення від податків і відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Крім того, Журжія запідозрили в подачі свідомо неправдивої інформації в декларації про доходи. В цьому випадку сума незазначеної прибутку перевищує 298 млн грн.

"Залишається тільки здогадуватися, скільком ще фінансовим злочинцям допомагає таке вже гучне розслідування НАБУ", - резюмував автор.

Нагадаємо, що сьогодні засідання суду щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову продовжуватися не буде.

Зазначимо, в такому випадку, Насірова сьогодні ввечері випустять з-під варти.

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05 03 2017 18:28
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