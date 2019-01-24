Блогеру Барабошку продовжили запобіжний захід

Печерський суд продовжив заставу у три мільйони гривень та носіння електронного браслету блогеру Олександру Барабошку.

"Сьогодні був черговий, в результаті якого мені продовжили ще на 2 місяці заставу на 3 млн грн та носіння електронного браслету з неможливістю покидати м. Київ", - написав сам Барабошко у Facebook.

Нагадаємо, що 30 листопада 2018 року Печерський райсуд заарештував Барабошка і призначив заставу 3 мільйони гривень.

29 листопада стало відомо, що політтехнолога Володимира Петрова і Барабошка затримали в рамках розслідування, яке веде Слідче управління СБУ у Києві та Київській області.

Вони фігурують у справі про нібито домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки.