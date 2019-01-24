CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПечерський суд продовжив заставу у три мільйони гривень та носіння електронного браслету блогеру Олександру Барабошку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Блогеру Барабошку продовжили запобіжний захід
Блогер не має права покидати Київ
Фото: strana.ua
"Сьогодні був черговий, в результаті якого мені продовжили ще на 2 місяці заставу на 3 млн грн та носіння електронного браслету з неможливістю покидати м. Київ", - написав сам Барабошко у Facebook.
Нагадаємо, що 30 листопада 2018 року Печерський райсуд заарештував Барабошка і призначив заставу 3 мільйони гривень.
29 листопада стало відомо, що політтехнолога Володимира Петрова і Барабошка затримали в рамках розслідування, яке веде Слідче управління СБУ у Києві та Київській області.
Вони фігурують у справі про нібито домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки.
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