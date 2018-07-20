Блок №3 ЮУАЕС повністю перейшов з російського на американське ядерне паливо

Україна йшла до цього з 1998 року.

Третій енергоблок Южно-Української атомної електростанції 16 липня став першим енергоблоком в Україні, який працює виключно на паливі компанії Westinghouse.

"Уперше в Україні на третьому енергоблоці Южно-Української АЕС уся зона реактора працює на 163 касетах, на паливі компанії Westinghouse", - оголосив голова "Енергоатому" Юрій Недашковський, йдеться на сайті НАЕК "Енергоатом".

Недашковський назвав повний перехід енергоблоку на американське паливо визначною подією, до якої йшли 20 років. Це дозволить перейти від дослідного до промислового використання палива американської компанії у 2019 році.

Нагадаємо, в Україні 13 атомних блоків типу ВВЕР-1000 і два блоки типу ВВЕР-440.

Раніше Україна закуповувала тепловидільні збірки для реакторів виключно в Росії, але з 2005 року в країну також надходить паливо американської Westinghouse. Нинішній договір "Енергоатому" і Westinghouse Electric передбачає постачання ядерного палива для забезпечення семи з 15 українських атомних енергоблоків до 2025 року.

У 2017 році Україна купила палива Westinghouse на 164,458 млн, палива російської компанії "ТВЕЛ" - на 368,964 млн. Частка палива Westinghouse в сумарному імпорті склала 41,4%.

Раніше повідомляли, що Україна планує довести закупівлі ядерного палива в американської компанії Westinghouse до 55 %.

В кінці січня Енергоатом підписав контракт з компанією Westinghouse Electric (США) про постачання ядерного палива до 2025 року. Новим контрактом передбачається поставка ядерного палива для забезпечення 7 з 15 українських атомних енергоблоків протягом 2021-2025 років, що означає розширення і продовження дії поточного договору на шість енергоблоків, термін дії якого закінчується в 2020 році.

Довідка: Компанія Westinghouse працює в Україні з 1992 року, сприяючи диверсифікованості поставок на український ринок ядерного палива. У середині 1990-х років Westinghouse почала свою роботу в країні з модернізації та підвищення безпеки АЕС.

У рамках диверсифікації джерел ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного постачальника, російської компанії ТВЕЛ, Енергоатом в квітні 2014 року уклав договір з компанією Westinghouse, яка виробляє паливо на своєму заводі в Швеції.