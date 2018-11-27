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Блок Меркель в Бундестазі ухвалив жорстку заяву про агресію Росії на морі

Депутати назвали затримання та захоплення українських військових кораблів російськими військовими кораблями цілеспрямованою провокацією зі сторони російської влади
Правляча фракція ХДС/ХСС у Бундестазі ухвалила жорстку заяву із засудженням військових дій Росії перед Керченською протокою.
Блок Меркель в Бундестазі ухвалив жорстку заяву про агресію Росії на морі Фото: ukrinform.ua

Фракція блоку ХДС/ХСС на його прохання розглянула питання російської агресії на морі, а потім одноголосно (246 депутатів) схвалила жорстку заяву, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму Twitter.

У заяві депутати назвали затримання та захоплення українських військових кораблів російськими військовими кораблями цілеспрямованою провокацією зі сторони російської влади.

"Можна здогадуватись, що президент Путін свідомо йде на курс нової ескалації, щоб відволікти увагу від жалюгідної економічної та соціальної ситуації в далеких районах Росії", - заявили німецькі депутати.

"Фракція ХДС/ХСС в німецькому Бундестазі жорстко виступає за повернення Криму Українській державі. Ми вважаємо послідовним, що Європейський Союз розширив санкції проти Росії після того, як в Криму були проведені незаконні вибори президента, і після того, як між містом Керч на півострові та материковою частиною Росії було побудовано міст, який позначає вхід до Азовського моря", - наголосили депутати.

Вони підкреслили, що прагнуть, аби європейський шлях становлення України сучасним демократичним та економічно сильним партнером ЄС і НАТО став історією успіху.

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27 11 2018 16:05
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