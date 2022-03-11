Блок Нетаньяху переміг в Ізраілі – ЦВК завершила підрахунок голосів на виборах у Кнесет

Глава ЦВК Ізраїлю Орлі Адас оголосила про завершення підрахунку голосів виборців на виборах до Кнесету. Блок експрем'єра Біньяміна Нетаньяху отримав парламентську більшість у 64 голоси.

Про це повідомляє Jerusalem Post.

За підсумками виборів мандати розподілилися так:

Лікуд – 32 мандати

Єш Атід – 24

Ціонут Датіт – 14

Махане Мамлахті – 12

ШАС – 11

Яадут а-Тора – 7

Партії МЕРЕЦ та Балад не подолали електоральний бар'єр, і не потрапляють до Кнесета наступного скликання.

До 9 листопада остаточні результати та списки партій мають бути передані президентові Ізраїлю Іцхаку Герцогу. Він матиме сім днів для консультацій з представниками фракцій, які увійшли до Кнесету, для того, щоб вирішити, на кого буде покладено формування майбутньої коаліції.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід доручив усім підрозділам канцелярії прем'єр-міністра підготувати впорядковану передачу влади .

Також повідомлялося, що явка на дострокові парламентські вибори в Ізраїлі склала 71,3%, загалом проголосували майже 5 млн ізраїльтян. Це найвища явка із 2015 року.