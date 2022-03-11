ПОЛІТИКА НОВИНИГлава ЦВК Ізраїлю Орлі Адас оголосила про завершення підрахунку голосів виборців на виборах до Кнесету. Блок експрем'єра Біньяміна Нетаньяху отримав парламентську більшість у 64 голоси.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Блок Нетаньяху переміг в Ізраілі – ЦВК завершила підрахунок голосів на виборах у Кнесет
Фото:politeka.net
Про це повідомляє Jerusalem Post.
За підсумками виборів мандати розподілилися так:
Лікуд – 32 мандати
Єш Атід – 24
Ціонут Датіт – 14
Махане Мамлахті – 12
ШАС – 11
Яадут а-Тора – 7
Партії МЕРЕЦ та Балад не подолали електоральний бар'єр, і не потрапляють до Кнесета наступного скликання.
До 9 листопада остаточні результати та списки партій мають бути передані президентові Ізраїлю Іцхаку Герцогу. Він матиме сім днів для консультацій з представниками фракцій, які увійшли до Кнесету, для того, щоб вирішити, на кого буде покладено формування майбутньої коаліції.
Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід доручив усім підрозділам канцелярії прем'єр-міністра підготувати впорядковану передачу влади .
Також повідомлялося, що явка на дострокові парламентські вибори в Ізраїлі склала 71,3%, загалом проголосували майже 5 млн ізраїльтян. Це найвища явка із 2015 року.
Нагадаємо, що Нетаньяху готовий розглянути питання надання Україні зброї, якщо стане прем'єром Ізраїлю
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03 11 2022 20:18 МЕДІА
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