Блокада Донбасу – це російський сценарій розхитування української економіки, - Коненко

Торгова блокада Донбасу – це російський сценарій розхитування економічної ситуації в Україні.

Про це після засідання фракції "Блок Петра Порошенка" журналістам "112" каналу розповів народний депутат від фракції Ігор Кононенко.

"Я вважаю, що це російський сценарій дестабілізації ситуації. По блокаді є офіційна позиція президента і прем'єра. Нацбанк порахував, що через блокаду більше 2 млрд валютної виручки може не вступити в нашу країну, понад 200 тис. робочих місць з підприємств, які платять податки українській території. Це російський сценарій розхитування економічної ситуації в країні і сценарій за планами Кремля. Депутати ховаються під мандатами і порушують закон", - говорить Кононенко.

Крім цього, Кононенко розповів про пріоритети БПП на наступний пленарний тиждень.

"На засіданні ми обговорювали пріоритети. На завтра наш пріоритет - законопроект про меморіал Небесної Сотні на Інститутській. Ми будемо підтримувати законопроект, вранці він пройде через профільний комітет. Коаліція його 100% підтримує, сподіваюся, інші депутати теж підтримають у річницю", - зазначив він.

Нагадаємо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами. В Європейському Союзі закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може призвести до енергетичної кризи в Україні, яка вплине на людей по обидві сторони лінії розмежування.

Згодом учасники блокади на Донбасі заявили про початок блокування автодоріг.