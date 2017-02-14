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Блокада Донбасу може спричинити гуманітарні наслідки та соціальну напруженість, - ООН

В організації зазначили, що станом на 13 лютого рух вантажних поїздів призупинено у трьох пунктах: Світланове, Фенольна та Артемівськ-2
Блокування залізничних шляхів у Донецькій і Луганській областях, яке проводять ветерани АТО, може спричинити гуманітарні наслідки і соціальну напруженість у регіоні.
Блокада Донбасу може спричинити гуманітарні наслідки та соціальну напруженість, - ООН Фото:facebook.com/shtab.blokady

"Блокада залізниці ветеранами, що досі триває з боку ПУТ (підконтрольній Україні території, - ред.) від лінії розмежування, викликає занепокоєння, тому що це може посилити вразливість, яка вже є, спричинити гуманітарні наслідки і соціальну напруженість. Фінансові збитки, зростання безробіття, зниження ефективності роботи пошкоджених теплостанцій є одними з можливих наслідків блокади", - йдетьсяу звіті Управління з координації гуманітарних питань Організації об'єднаних націй (ООН).

В ООН відзначили, що станом на 13 лютого рух вантажних поїздів призупинено у трьох пунктах: Світланове, Фенольна та Артемівськ-2.

"У ніч з 10 на 11 лютого активісти блокували ще одну залізничну колію, що проходить між населеними пунктами Ясинувата та Костянтинівка (Донецька область). Цей маршрут має важливе значення для щоденної поставки промислової продукції, в тому числі вугілля, в обох напрямках. Унаслідок блокади Слов'янська теплоелектростанції, яка забезпечує теплопостачання Миколаївки (ПУТ), почала працювати в аварійному режимі", - зазначили в організації.

Нагадаємо, вже третій тиждень  на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. 

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

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14 02 2017 18:49
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