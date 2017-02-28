Торгова блокада знищує металургію України на зовнішніх ринках, - Кубів

Українська металургія може опинитися поза світовим ринком через блокаду Донбасу.

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, повідомляє "Укрінформ".

Він взяв участь у нараді з представниками металургійної промисловості під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана щодо питань діяльності підприємств металургійної промисловості та енергетики в умовах блокування вантажних перевезень з окупованих територій.

Міністр зазначив, що наразі металургія держави працює як для внутрішнього ринку, та і для зовнішнього. При цьому, у разі зовнішнього ринку, за його словами, йдеться про 850 мільйонів тонн металургійного продукту в різних позиціях.

"Ми говоримо те, що світовий ринок металургії чекає конкуренцію. Але цей ринок є українським. І ця блокада викидає нас із того ринку. Чому викидає? Тому що є контракти з іноземними контрагентами на поставку продукції в 2017 році, і проблеми невиконання, це: перше - штрафні санкції, друге - це збитки підприємств, третє - це суди, четверте - це просто знищення галузі", - наголосив Кубів.

Він додав, що гірничо-металургійний комплекс забезпечує 25% промислового виробництва держави та є стратегічно важливою складовою вітчизняної економіки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні у середу, 1 березня, прийме порядок ввезення і вивезення товарів з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Зазначимо, уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.

Через дії учасників блокади в Україні оголошено надзвичайну ситуацію в енергетиці.