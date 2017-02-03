Блокада на Донбасі тиснутиме на курс гривні, - Гонтарєва

Блокада залізниці на Донбасі може сильно вповільнити зростання ВВП України і тиснутиме на курс гривні.

Через збільшення ризиків Нацбанк вирішив не знижувати облікову ставку.

"За найбільш песимістичним сценарієм, блокада Донбасу до кінця року погіршить темпи економічного зростання на 1,3%, до 1,5%. У цьому разі очікується скорочення експорту металургії та зростання імпорту вугілля. Це тиснутиме на міжбанківський ринок. Сальдо погіршиться на $2 млрд", - заявила в четвер, 2 березня, голова Нацбанку Валерія Гонтарєва.

Валютні надходження металургійних підприємств з непідконтрольної території - це лише 3% від міжбанківського ринку, але негативний вплив відбудеться через задіяність цих компаній у довгих виробничих ланцюжках. Тривала блокада призведе до остаточного розриву ланцюжків виробництва і постачання готової продукції. Як наслідок, скоротиться обсяг випуску металургійної продукції, коксу, впадуть показники у видобувній промисловості, електроенергетиці.

У зв'язку зі збільшеними ризиками Нацбанк вирішив не знижувати облікову ставку і залишив її на рівні 14% річних.

Нагадаємо, що учасники блокади перекрили три залізничні гілки (біля станції Світланове в Луганській області, біля Бахмута в Донецькій області та біля станції Кривий Торець у Донецькій області). Крім того, на автомобільних дорогах біля Золотого в Луганській області, біля Новотроїцького в Донецькій області встановлено пости, які не перекривають рух, а виконують "контрольно-наглядові функції".