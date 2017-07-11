Блокада Саудівською Аравією портів в Ємені призвела до росту цін на пальне і газ, - ООН

В Ємені близько семи мільйонів людей потерпають від гострої нестачі продовольства та змушені розраховувати винятково на гуманітарну допомогу

В ООН вимагають від коаліції під проводом Саудівської Аравії припинити блокаду Ємену, щоб жителі країни могли отримати необхідну гуманітарну допомогу.

"Це абсолютно нагально. Від 80 до 90 відсотків імпорту продуктів надходять через ці порти (заблоковані авіа- та морські порти. - Ред.), і ці канали є лініями життєзабезпечення, - заявив речник Офісу ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Єнс Лерке, цитує агентство dpa. - Імпорт пального, їжі та ліків повинен тривати". Авіарейси з гуманітарною допомогою для ємену заблоковані з 6 листопада.

В Ємені близько семи мільйонів людей потерпають від гострої нестачі продовольства та змушені розраховувати винятково на гуманітарну допомогу. Блокада, яку Саудівська Аравія запровадила напередодні, уже призвела до 60-відсоткового стрибка цін на пальне, а ціни на побутовий газ зросли вдвічі.

Саудівська Аравія заявила про закриття кордонів Ємену з метою запобігти ввезенню на територію охопленої громадянською війною країни зброї з Ірану. З території Ємену підтримувані Іраном повстанці-хусити здійснили постріл балістичною ракетою по території Саудівської Аравії. Ракету було успішно збито і ніхто не постраждав, але Ер-Ріяд посилив критику Ірану, свого головного конкурента за домінування в регіоні і встановив блокаду Ємену.

Конфлікт в Ємені триває з вересня 2014 року, країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, котрих підтримує Іран, адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в місті Адені й яку підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, та терористичним угрупованням "Аль-Каїда на Аравійському півострові".

Згідно з підрахунками ООН, у Ємені з березня 2015 року, тобто з початку операцій сил коаліції, загинуло понад 5100 мирних жителів. Ще 8700 цивільних громадян отримали різноманітні поранення. Через складну гуманітарну ситуацію в країні спалахнула епідемія холери. Крім того, в багатьох регіонах спостерігається гостра нестача води та продуктів харчування.