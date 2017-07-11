Блокада Саудівською Аравією портів в Ємені призвела до росту цін на пальне і газ, - ООН
"Це абсолютно нагально. Від 80 до 90 відсотків імпорту продуктів надходять через ці порти (заблоковані авіа- та морські порти. - Ред.), і ці канали є лініями життєзабезпечення, - заявив речник Офісу ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Єнс Лерке, цитує агентство dpa. - Імпорт пального, їжі та ліків повинен тривати". Авіарейси з гуманітарною допомогою для ємену заблоковані з 6 листопада.
В Ємені близько семи мільйонів людей потерпають від гострої нестачі продовольства та змушені розраховувати винятково на гуманітарну допомогу. Блокада, яку Саудівська Аравія запровадила напередодні, уже призвела до 60-відсоткового стрибка цін на пальне, а ціни на побутовий газ зросли вдвічі.
Саудівська Аравія заявила про закриття кордонів Ємену з метою запобігти ввезенню на територію охопленої громадянською війною країни зброї з Ірану. З території Ємену підтримувані Іраном повстанці-хусити здійснили постріл балістичною ракетою по території Саудівської Аравії. Ракету було успішно збито і ніхто не постраждав, але Ер-Ріяд посилив критику Ірану, свого головного конкурента за домінування в регіоні і встановив блокаду Ємену.
Конфлікт в Ємені триває з вересня 2014 року, країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, котрих підтримує Іран, адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в місті Адені й яку підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, та терористичним угрупованням "Аль-Каїда на Аравійському півострові".
Згідно з підрахунками ООН, у Ємені з березня 2015 року, тобто з початку операцій сил коаліції, загинуло понад 5100 мирних жителів. Ще 8700 цивільних громадян отримали різноманітні поранення. Через складну гуманітарну ситуацію в країні спалахнула епідемія холери. Крім того, в багатьох регіонах спостерігається гостра нестача води та продуктів харчування.
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