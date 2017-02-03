Блокада змушує підприємства купувати вугілля в РФ, - Гройсман
Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время", повідомляє Радіо Свобода.
"Я проводив велику зустріч із українськими металургами – це 17% промислового виробництва країни, 25% валютної виручки, це міцна сфера нашої економіки. І коли просто перекрили шлях до українських надр, сьогодні металурги говорять, що можна отримати потрібне їм вугілля з двох джерел: це або Америка, або Росія", – заявив він.
"Сьогодні блокада заганяє підприємства у те, щоб купувати вугілля в Росії", – сказав Гройсман.
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Як відомо, 16 грудня 2016 року бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.
26 грудня вони оголосили про початок блокади. Колишній в.о. начштабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину та промислові партії алкоголю і сигарет.
25 січня 2017 року люди в камуфляжі – "ветерани АТО" і окремі народні депутати – заблокували ділянку залізниці в Луганській області, поліція порушила справу за цим фактом.
Блокада призвела до дефіциту антрацитового вугілля – 15 лютого в Україні запроваджено надзвичайні заходи у сфері енергетики.
20 лютого глава уряду Володимир Гройсман запропонував політичним силам, які пов'язані з блокадою ОРДЛО, знайти спільне вирішення проблеми шляхом переговорів.
25 лютого учасники блокади Донбасу відкрили новий редут в районі н.п. Новотроїцьке Донецької області.
1 березня, донецькі і луганські бойовики заявили, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Таке рішення бойовики прийняли через торгівельну блокаду Донбасу.
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