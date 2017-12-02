Блокаду Донбасу обговорять на Майдані
Організатори зауважують, що прагнуть ініціювати обговорення з народом України.
"Народне віче" має відбутися у центрі Києва 19 лютого у відповідь на "наміри влади зібрати РНБО".
"Ми хочемо передати Україну під ефективний український контроль", – йдеться в повідомленні на сторінці "Штабу блокади" у Facebook.
Нагадаємо, організатори блокади на Донбасі ввечері в п'ятницю, 10 лютого, перекрили залізницю "Ясинувата-Костянтинівка".
Загальні збитки від блокування залізниці на Донбасі вже перевищили 40 млн грн.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що вугілля з непідконтрольних територій на Донбасі потрібне Україні, адже припинення його постачання може призвести до проблем з електроенергією на українській території.
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