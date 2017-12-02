Блокаду Донбасу обговорять на Майдані

Організатори блокади залізничних колій в Луганській та Донецькій областях ініціюють обговорення блокади на Майдані Незалежності у Києві 19 лютого.

Організатори зауважують, що прагнуть ініціювати обговорення з народом України.

"Народне віче" має відбутися у центрі Києва 19 лютого у відповідь на "наміри влади зібрати РНБО".

"Ми хочемо передати Україну під ефективний український контроль", – йдеться в повідомленні на сторінці "Штабу блокади" у Facebook.

Нагадаємо, організатори блокади на Донбасі ввечері в п'ятницю, 10 лютого, перекрили залізницю "Ясинувата-Костянтинівка".

Загальні збитки від блокування залізниці на Донбасі вже перевищили 40 млн грн.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що вугілля з непідконтрольних територій на Донбасі потрібне Україні, адже припинення його постачання може призвести до проблем з електроенергією на українській території.