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Блокаду Донбасу обговорять на Майдані

Організатори прагнуть "передати Україну під ефективний український контроль"
Організатори блокади залізничних колій в Луганській та Донецькій областях ініціюють обговорення блокади на Майдані Незалежності у Києві 19 лютого.
Блокаду Донбасу обговорять на Майдані Фото: соцемережі

Організатори зауважують, що прагнуть ініціювати обговорення з народом України.

"Народне віче" має відбутися у центрі Києва 19 лютого у відповідь на "наміри влади зібрати РНБО".

"Ми хочемо передати Україну під ефективний український контроль", – йдеться в повідомленні на сторінці "Штабу блокади" у Facebook.

Нагадаємо, організатори блокади на Донбасі ввечері в п'ятницю, 10 лютого, перекрили залізницю "Ясинувата-Костянтинівка".

Загальні збитки від блокування залізниці на Донбасі вже перевищили 40 млн грн.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що вугілля з непідконтрольних територій на Донбасі потрібне Україні, адже припинення його постачання може призвести до проблем з електроенергією на українській території.

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12 02 2017 21:49
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