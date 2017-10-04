НОВИНИУ Харкові на місці проведення акції з блокування роботи "Сбербанку" на вулиці Донець-Захаржевського залишаються близько сотні пікетувальників і близько 20 правоохоронців, вулиця відкрита для руху.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Блокувальники "Сбербанку" в Харкові мають намір залишитися на ніч
Правоохоронці залишаються тільки біля самого банку
Фото: МедиаПорт
За словами учасників акції, вони мають намір ночувати біля відділення. Правоохоронці залишаються тільки біля самого банку, ситуація спокійна, повідомляє "Медіапорт".
Серед учасників акції багато підлітків, пише видання. "Кореспондент нарахував мінімум десять дівчаток років 15-ти на боці протестувальників і приблизно стільки ж хлопців", - сказано в повідомленні.
Фото: МедиаПорт
Нагадаємо, що сьогодні зранку в Харкові розпочалося блокування віділленя "Сбербанку" з боку "Національного корпусу".
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