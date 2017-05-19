Блокування соцмереж є питанням нацбезпеки, - ЄС

Європейський союз визнає, що захист національної безпеки є прерогативою українського уряду.

Керівник відділу преси та інформації представництва ЄС Юргіс Вільчинскас наголосив, що Євросоюз "чув публічні заяви української влади, що рішення (про блокування сайтів, - ред.) було прийнято виходячи з інтересів національної інформаційної безпеки і що за останні місяці Україна стала об'єктом численних кібератак та дезінформаційних кампаній".

"Ми визнаємо, що захист національної безпеки є прерогативою українського уряду", - повідомили в представництві Європейського союзу в Україні, інформує "Європейська правда".

Він водночас додав, що ці аргументи не є достатніми.

"Тим не менш, ми очікуємо, що влада має гарантувати, що обмежувальні заходи, ухвалені з міркувань нацбезпеки, не мають негативного впливу на фундаментальне право на свободу вираження думки", - наголосив дипломат.

Вільчинскас додав, що в ЄС досі чекають на детальніші роз'яснення від української влади, "в тому числі щодо тимчасового характеру санкцій".

Читайте також: "Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.

Разом з тим, керівник служби з питань інформаційної безпеки Ради національної безпеки і оборони Валентин Петров заявив, що українців, які користуються російськими соціальними мережами в обхід блокування, не будуть переслідувати.