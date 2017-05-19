Блокування соцмереж є питанням нацбезпеки, - ЄС
Керівник відділу преси та інформації представництва ЄС Юргіс Вільчинскас наголосив, що Євросоюз "чув публічні заяви української влади, що рішення (про блокування сайтів, - ред.) було прийнято виходячи з інтересів національної інформаційної безпеки і що за останні місяці Україна стала об'єктом численних кібератак та дезінформаційних кампаній".
"Ми визнаємо, що захист національної безпеки є прерогативою українського уряду", - повідомили в представництві Європейського союзу в Україні, інформує "Європейська правда".
Він водночас додав, що ці аргументи не є достатніми.
"Тим не менш, ми очікуємо, що влада має гарантувати, що обмежувальні заходи, ухвалені з міркувань нацбезпеки, не мають негативного впливу на фундаментальне право на свободу вираження думки", - наголосив дипломат.
Вільчинскас додав, що в ЄС досі чекають на детальніші роз'яснення від української влади, "в тому числі щодо тимчасового характеру санкцій".
Читайте також: "Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога
Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".
Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.
Разом з тим, керівник служби з питань інформаційної безпеки Ради національної безпеки і оборони Валентин Петров заявив, що українців, які користуються російськими соціальними мережами в обхід блокування, не будуть переслідувати.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків