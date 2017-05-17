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Блокування Україною російських сайтів є питанням безпеки, - НАТО

Український уряд чітко дав зрозуміти, що це рішення - це питання безпеки, а не свободи слова
У НАТО прокоментували рішення української влади заборонити російські соцмережі "ВКонтакте", "Однокласники" та сервіси "Яндекс" і Mail.ru.
Блокування Україною російських сайтів є питанням безпеки, - НАТО Фото: з вільних джерел

"Український уряд чітко дав зрозуміти, що це рішення - це питання безпеки, а не свободи слова. НАТО працює з Україною щодо посилення її реформ, включаючи питання демократії, верховенства закону і дотримання прав людини. Свобода преси входить в теми цього діалогу. Ми віримо в прихильність України її міжнародним зобов'язанням і діючу в Україні систему стримувань і противаг",  - заявили НАТО.

Офіційну відповідь надали у прес-службі НАТО на запит російського агентства ТАСС.

Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники". Зокрема під санкції потрапила і компанія 1С.

Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".

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17 05 2017 09:22
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