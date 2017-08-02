Блокада залізниці на Донбасі вигідна для Росії, - радник міністра

Блокування залізниці на Донбасі є піар-акцією, вигідною Росії, і може призвести до падіння курсу гривні.

"Підприємства зареєстровано на нашій території (підприємства, роботу яких зупинено блокадою залізниці, - ред.). Вони платять податки – 32 млрд грн за минулий рік. Це дуже серйозна сума для України. Чи є збитки від діяльності блокування? Так, вони вже є. А чи розуміють блокувальники, що вони завдають шкоди Україні? Так, розуміють. Тому що коли їм кажуть, що ось, ви заблокували шлях, який іде на Щастя, вони кажуть, ні, на Щастя ми не блокували. Ви ось зараз інший шлях блокуєте на Слов'янську ТЕЦ. Вони кажуть: ні, там є інші шляхи, там і возите вугілля. Тобто це чиста піар-акція. Але вона шкодить. Вона вигідна на сьогоднішній день РФ", - заявив радник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, інформує "112 Україна" .

Також, за словами Гримчака, сьогодні кількість новин у російських ЗМІ щодо блокування залізниці зашкалює. Водночас блокада залізниці несе суттєві ризики для економіки України.

"Вони поширюють новини, відео. І для них це свято, тому що це внутрішній конфлікт в Україні. Це перше. По-друге, економічно вони виграють з цього. Якщо не буде вистачати вугілля, у нас є кілька варіантів. Перше - це купувати за кордоном. Мається на увазі Росія, Польща або ПАР. Потім якщо не буде вистачати вугілля, є варіант відключення газу. Газ ми сьогодні беремо весь, який можна брати, на Заході. І знову повертаємося до Росії і програємо Стокгольмський арбітраж, і знову будемо купувати фактично в Росії. І це теж мета, вона проглядається неозброєним оком", - заявив радник міністра.

Крім того, за словами Гримчака, закупівлі вугілля за кордоном завдадуть удару по курсу національної валюти.

"У нас є негативний баланс зовнішньої торгівлі. Тобто ми купуємо за кордоном більше, ніж продаємо туди. Якщо ми збільшимо цей показник за рахунок 9 млн тонн антрациту, то зрозуміло, що це призведе до тиску на гривню, падінню курсу", - резюмував Гримчак.

Зазначимо, в Укрзалізниці заявили, що блокада в Бахмуті на Донеччині спричинила збитки на 8,4 млн грн.