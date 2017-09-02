Блокування залізниці на Донбасі завдало збитків на 40 мільйонів

Блокування руху залізничного транспорту з окремих районів Донбасу створює ризики для енергетичної безпеки України

Загальні збитки від блокування залізниці на Донбасі вже перевищили 40 мільйонів гривень.

Як наголошується, збитки від блокування парної колії перегону Курдюмівка-Бахмут 484 км, поїзда №4852 та локомотива серії ЧМЕ3, що триває з 2 лютого, вже перевищили 33 млн гривень.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

"Сума завданих збитків від дій блокувальників тепловозу і 57 порожніх вантажних вагонів на перегоні Шипилове – Світланове, що продовжується з 25 січня, склала, станом на 7 лютого, - 8,4 млн гривень", - повідомляє прес-служба.

"Укрзалізниця" закликає компетентні органи сприяти розблокуванню руху поїздів на двох перегонах на Донбасі та відшкодуванню збитків винними особами", - йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Ігор Насалик раніше заявив, що блокування руху залізничного транспорту з окремих районів Донбасу створює ризики для енергетичної безпеки України.

Раніше Служба безпеки засудила дії політиків, які організували блокування руху залізничного транспорту з окремих районів Донбасу.

Нагадаємо, що організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" планують повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами у середині лютого.

27 січня ветерани АТО заявили, що готові пропускати вугілля, якщо буде посилено контроль за тим, що знаходиться у вагонах.

26 січня заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука виступив проти блокади окупованих територій Донбасу. 25 січня кілька народних депутатів, серед яких Семен Семенченко, Павло Костенко, на перегоні станцій Світлановим-Шипілова Луганській області розмістили три "дерев'яних їжаки" і оголосили про початок безстрокової акції протесту - блокади ОРДЛО. Пізніше, вони взяли під контроль ще одну вузлову станцію - Світланове.

Глава СБУ Василь Грицак, коментуючи блокування залізниці в Луганській області, заявив, що депутати не повинні брати в цьому участі.

За фактом блокування залізниці відкрито кримінальне провадження.

Керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз заявив, що блокування ветеранами АТО і народними депутатами залізниці в Луганській області несе загрозу енергетичній безпеці України. Павло Жебрівський сказав, що торгівлю з окупованими територіями Донбасу потрібно врегулювати законодавчо.