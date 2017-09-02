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Блокування залізниці на Донбасі завдало збитків на 40 мільйонів

Блокування руху залізничного транспорту з окремих районів Донбасу створює ризики для енергетичної безпеки України
Загальні збитки від блокування залізниці на Донбасі вже перевищили 40 мільйонів гривень.
Блокування залізниці на Донбасі завдало збитків на 40 мільйонів Фото: facebook.com/shtab.blokady

Як наголошується, збитки від блокування парної колії перегону Курдюмівка-Бахмут 484 км,  поїзда №4852 та локомотива серії ЧМЕ3, що триває з 2 лютого, вже перевищили 33 млн гривень.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

"Сума завданих збитків від дій блокувальників тепловозу і 57 порожніх вантажних вагонів на перегоні Шипилове – Світланове, що продовжується з 25 січня,  склала, станом на 7 лютого, - 8,4 млн гривень", - повідомляє прес-служба.

"Укрзалізниця" закликає компетентні органи сприяти розблокуванню руху поїздів на двох перегонах на Донбасі та відшкодуванню збитків винними особами", - йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Ігор Насалик раніше заявив, що блокування руху залізничного транспорту з окремих районів Донбасу створює ризики для енергетичної безпеки України.

Раніше Служба безпеки засудила дії політиків, які організували блокування руху залізничного транспорту з окремих районів Донбасу.

Нагадаємо, що організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" планують повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами у середині лютого.

27 січня ветерани АТО заявили, що готові пропускати вугілля, якщо буде посилено контроль за тим, що знаходиться у вагонах.

26 січня заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука виступив проти блокади окупованих територій Донбасу. 25 січня кілька народних депутатів, серед яких Семен Семенченко, Павло Костенко, на перегоні станцій Світлановим-Шипілова Луганській області розмістили три "дерев'яних їжаки" і оголосили про початок безстрокової акції протесту - блокади ОРДЛО. Пізніше, вони взяли під контроль ще одну вузлову станцію - Світланове.

Глава СБУ Василь Грицак, коментуючи блокування залізниці в Луганській області, заявив, що депутати не повинні брати в цьому участі.

За фактом блокування залізниці відкрито кримінальне провадження.

Керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз заявив, що блокування ветеранами АТО і народними депутатами залізниці в Луганській області несе загрозу енергетичній безпеці України. Павло Жебрівський сказав, що торгівлю з окупованими територіями Донбасу потрібно врегулювати законодавчо.

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09 02 2017 20:55
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