Bloomberg: Google створює операційну систему, що замінить Android
Fuchsia працюватиме від комп'ютерів до "розумних колонок". Принаймні на це розраховують розробники системи: вони планують протягом найближчих трьох років вбудувати Fuchsia в пристрої "розумного будинку", повідомляє Bloomberg.
Наступна їхня мета - лептопи, а за п'ять років - замість операційної системи Android на телефонах, планшетах і телевізорах.
Fuchsia з самого початку орієнтована на пристрої з голосовим управлінням. Вона спроектована так, щоб краще справлятися з голосовими взаємодіями, ніж Android, за даними Bloomberg.
Нагадаємо, Європейська комісія оштрафувала американську корпорацію Google на 4,3 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства у справі, пов'язаній з операційною системою Android.
Додамо, штраф для Google відбувається в умовах торгового конфлікту між Сполученими Штатами та ЄС і перед візитом президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера до Вашингтона на наступному тижні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Одеський стартап презентував перший український 3D-принтер для кераміки, - ФОТО
- ВІДЕО Як Швеція досягнула утилізації 99% сміття та імпортує його з інших країн, - ІНФОГРАФІКА (відео)
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?