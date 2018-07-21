Bloomberg: Google створює операційну систему, що замінить Android

Творці сподіваються одного разу замінити за допомогою Fuchsia всі існуючі операційні системи для мобільних пристроїв і комп'ютерів

Корпорація Google кілька років у напівтаємному режимі розробляє нову операційну систему Fuchsia.

Fuchsia працюватиме від комп'ютерів до "розумних колонок". Принаймні на це розраховують розробники системи: вони планують протягом найближчих трьох років вбудувати Fuchsia в пристрої "розумного будинку", повідомляє Bloomberg.

Наступна їхня мета - лептопи, а за п'ять років - замість операційної системи Android на телефонах, планшетах і телевізорах.

Fuchsia з самого початку орієнтована на пристрої з голосовим управлінням. Вона спроектована так, щоб краще справлятися з голосовими взаємодіями, ніж Android, за даними Bloomberg.

Нагадаємо, Європейська комісія оштрафувала американську корпорацію Google на 4,3 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства у справі, пов'язаній з операційною системою Android.

Додамо, штраф для Google відбувається в умовах торгового конфлікту між Сполученими Штатами та ЄС і перед візитом президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера до Вашингтона на наступному тижні.