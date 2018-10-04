Bloomberg: найбагатші росіяни втратили $16 млрд

Найбільшої суми - $2,25 млрд - позбувся Володимир Потанін, хоча він і не внесений у список санкцій США

У понеділок, 9-го квітня, фінансових втрат зазнали 26 із 27 російських мільярдерів.

На тлі падіння фондового ринку вони втратили сукупно $16 млрд, підрахувало агентство Bloomberg.

Найбільшої суми - $2,25 млрд - позбувся основний власник "Норильського нікелю" Володимир Потанін, не внесений до списку санкцій. Слідом за ним іде президент компанії "ЛУКОЙЛ" Вагіт Алекперов, втрати якого склали $1,37 млрд. На третьому місці - Віктор Вексельберг, який потрапив під американські обмеження ($1,28 млрд).

Щодо Олега Дерипаски, то Bloomberg оцінив його втрати в понеділок у $905 млн, а сукупні втрати від п'ятниці - у $2 млрд.

Напередодні Forbes також підрахував, що 50 найбагатших росіян за день втратили понад $11,7 млрд. Статки Дерипаски і Потаніна, як вказувало видання, знизилися на $1,3 млрд у кожного, Вексельберга - на $908 млн, Сулеймана Керімова - на $813 млн.

Раніше у Росії побіцяли надати підтримку компаніям, щодо яких США застосували нові санкції.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив уряду розробити заходи у відповідь на адресу США через запровадження нових санкцій, зазначивши, що під удар можуть потрапити чинні торгові угоди і процедури.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.