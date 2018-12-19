Bloomberg оприлюднив прогноз ризиків на 2019: гонка озброєнь, торгові війни і європейські "кризи"

У Bloomberg оприлюднили прогноз щодо "гарячих точок" і ризиків у наступному році. Рік обіцяє бути ще більш хаотичним і непередбачуваним. Дослідники зазначають, що стає все складніше спрогнозувати вектори міжнародної політики.

Гонка озброєнь

Трамп дав Росії два місяці на повернення до виконання Договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності 1987 року. Інакше Вашингтон за наступні півроку також відмовиться від своїх зобов'язань не будувати наземних ракет і пускових установок з радіусом дії від 500 до 5 500 кілометрів. Термін закінчується в лютому.

У найгіршому разі: США виходять з договору, Росія направляє раніше заборонені ракети на своїх західних сусідів, затягуючи гонку озброєнь і кидаючи "політичну гранату" в НАТО, оскільки США і країни Східної та Західної Європи поділяють питання про те, щоб відповісти тим же.

Росія

Кремль, можливо, перестане впливати на Трампа після того, як він скасував дві зустрічі з президентом Володимиром Путіним ближче до кінця року. Втручання Росії в закордонні вибори та її зусилля з розширення впливу на Балканах і в колишніх радянських республіках, мабуть, будуть тривати з подальшими санкціями США у відповідь. Зустріч на вищому рівні у Вашингтоні, раніше запланована на 2019-й рік, схоже, перебуває під загрозою, хоча вони потенційно можуть зустрітися на наступному саміті G-20 в Японії в червні.

За найгіршим сценарієм: відносини США і Росії переходять у відкриту ворожість, зачіпаючи контроль над озброєннями і райони, в яких вони досі могли співпрацювати.

Торгові війни

90-денне тарифне перемир'я, про яке Трамп і президент Сі Цзіньпін домовилися на недавньому саміті G-20, закінчується в кінці лютого. Якщо він зазнає невдачі, тарифи США збільшаться на транш імпорту з Китаю в розмірі 200 млрд доларів.

Якщо США не припинять блокувати призначення в апеляційному органі СОТ в Женеві, 10 грудня торговий орган втратить мінімальний кворум у три судді, необхідний для прийняття рішень.

Справжні криваві війни

Тиск США на Іран буде посилюватися після того, як Трамп вийшов з ядерної угоди 2015 року та в листопаді знову запровадив так звані вторинні санкції щодо компаній з інших країн, які порушують санкції США. Стратегія, підтримувана Ізраїлем, Саудівською Аравією та ОАЕ, полягає в тому, щоб витіснити Іран з Ємену, Сирії, Лівану та Іраку і повернутися за стіл переговорів з ядерної проблеми. Досі зусилля були успішними, але з введенням санкцій у повному обсязі 2019 рік міг би стати насиченим подіями. З такою кількістю спалахів потенціал для ескалації очевидний.

Північна Корея могла б очолити будь-який список загроз глобальної безпеки на початку 2018 року, але червневий саміт Трампа та Кім Чен Ина розрядив ескалацію, проте Кім не проявляє ніяких ознак справжнього демонтажу своїх ядерних або ракетних програм і, ймовірно, використовував розрядку для накопичення ядерного матеріалу і поліпшення своїх систем зброї.

Між тим, війна в Україні повернулася на сторінки західних газет в листопаді, коли Росія захопила три українських військових судна разом з екіпажами в Азовському морі. Москва також обмежила рух торгових суден в українські порти. На думку Bloomberg, гостра риторика між Києвом і Москвою навряд чи вщухне до українських президентських виборів, які пройдуть 31 березня.

Найгірший сценарій: політична нестабільність і виникнення інциденту, який дасть поштовх початку відкритої війни Росії проти України. Проте в виданні вважають, що ризик "середній".

Рік жаху для ЄС

2019 рік може стати роком жаху для Європейського Союзу. У той час як Італія, схоже, запобігла штрафам ЄС за надмірний дефіцит, крихка коаліція двох популістських партій-скептиків ЄС у Римі навряд чи буде довго чекати, поки вона знову не візьме на себе Брюссель. Можливий спад і дострокові вибори, як в Іспанії. 29 березня — Brexit, а позиції парламенту Великої Британії настільки розрізнені, що складно передбачити результат. Третім викликом для ЄС є вибори в Європейський парламент. Голосування 23—26 травня набуває рис серйозного випробування популярності ЄС та націоналістичних і популістських партій, що йому протистоять.

Джерело: Bloomberg