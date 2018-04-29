Bloomberg: США поставили Канаді та ЄС торговий ультиматум
"Ми просимо всіх прийняти якщо не мита, то квоти", - підкреслив міністр торгівлі США Уілбур Росс у п'ятницю, 27 квітня, інформує Bloomberg.
Країни ЄС повинні визначитися до вівторка, 1 травня. У цей день закінчується термін тимчасової відміни мит – 25% на сталь і 10% на алюміній – введених минулого місяця для низки торговельних партнерів США, включно з ЄС.
В Євросоюзі поки що не визначилися з рішенням, наголосивши на тому, що "торгова війна" буде збитковою для всіх її сторін. Міністр фінансів Бельгії Йохан ванн Овервелдт закликав колег заспокоїтися та зайнятися пошуком рішення, яке дозволить уникнути їх.
Ультиматум США ставить ЄС у скрутне становище: або погодитися на порушення правил Всесвітньої торгової організації (СОТ) і самого Союзу, або потрапити під американські мита.
Квоти на європейські товари в США, зокрема сталь й алюміній, сягати 90% поставок ЄС у США за останні два роки. Аналогічні ультиматуми висунуті й іншим торговим партнерам Сполучених Штатів. Від протекціоністських заходів адміністрації Трампа, включно з митами на сталь і алюміній, захищена лише Південна Корея, яка встигла укласти зі США новий договір про вільну торгівлю.
Нагадаємо, що в рамках суперечки про мита США на продукцію зі сталі й алюмінію Європейський союз слідом за Китаєм направив скаргу до Всесвітньої організації торгівлі (СОТ).
Раніше, президент США Дональд Трамп схвалив введення мит на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%), виконавши тим самим свої обіцянки щодо протекціоністської підтримки американських виробників металу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
- Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДАПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях