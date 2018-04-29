Bloomberg: США поставили Канаді та ЄС торговий ультиматум

Якщо до 1 травня вони не погодяться на американські квоти, США введуть мита на імпорт сталі (25%) й алюмінію (10%)

Адміністрація президента США Дональда Трампа просить Європейський союз і Канаду прийняти квоти на експорт металів у країну в обмін на скасування мит на імпорт сталі й алюмінію.

"Ми просимо всіх прийняти якщо не мита, то квоти", - підкреслив міністр торгівлі США Уілбур Росс у п'ятницю, 27 квітня, інформує Bloomberg.

Країни ЄС повинні визначитися до вівторка, 1 травня. У цей день закінчується термін тимчасової відміни мит – 25% на сталь і 10% на алюміній – введених минулого місяця для низки торговельних партнерів США, включно з ЄС.

В Євросоюзі поки що не визначилися з рішенням, наголосивши на тому, що "торгова війна" буде збитковою для всіх її сторін. Міністр фінансів Бельгії Йохан ванн Овервелдт закликав колег заспокоїтися та зайнятися пошуком рішення, яке дозволить уникнути їх.

Ультиматум США ставить ЄС у скрутне становище: або погодитися на порушення правил Всесвітньої торгової організації (СОТ) і самого Союзу, або потрапити під американські мита.

Квоти на європейські товари в США, зокрема сталь й алюміній, сягати 90% поставок ЄС у США за останні два роки. Аналогічні ультиматуми висунуті й іншим торговим партнерам Сполучених Штатів. Від протекціоністських заходів адміністрації Трампа, включно з митами на сталь і алюміній, захищена лише Південна Корея, яка встигла укласти зі США новий договір про вільну торгівлю.

Нагадаємо, що в рамках суперечки про мита США на продукцію зі сталі й алюмінію Європейський союз слідом за Китаєм направив скаргу до Всесвітньої організації торгівлі (СОТ).

Раніше, президент США Дональд Трамп схвалив введення мит на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%), виконавши тим самим свої обіцянки щодо протекціоністської підтримки американських виробників металу.