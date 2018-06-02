Bloomberg: у США за росіянами з "кремлівського звіту" посилили нагляд

Російські олігархи, включені до оприлюдненої 29 січня доповіді міністерства фінансів США, починають стикатися з додатковими перевірками деяких фінансових транзакцій.

Про це пише 6 лютого американське ділове видання Bloomberg.

"Один із заможних росіян на умовах анонімності сказав, що він стурбований тим, що очікуване у найближчі кілька місяців укладення угод із іноземними партнерами може не відбутися. Інший сказав, що його репутація зазнала суттєвих втрат унаслідок публікації міністерством фінансів минулого тижня звіту перед Конгресом, присвяченого 210 російським мільярдерам та провідним урядовцям", – ідеться в повідомленні.

"Хоча деякі російські бізнесмени розпочали застережні заходи в серпні… оприлюднення імен спонукало деякі банки посилити нагляд за їхніми операціями", – додає Bloomberg, посилаючись на думку чотирьох людей, обізнаних зі справою.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин після оприлюднення "кремлівського звіту" заявив, що частина людей із цього списку згодом опиниться під санкціями. "Будуть санкції, які випливають із цього звіту", – сказав Мнучін на засіданні Сенату на наступний день після того, як список був оприлюднений.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США опублікувало "кремлівський список", передбачений новим законом про санкції проти російських олігархів і людей з близького оточення президента РФ Володимира Путіна. Вашингтон поки вирішив відмовитися від нових обмежень, і потрапляння в ці списки не означає обов'язкове введення санкцій щодо їх фігурантів. Тим не менш, деякі російські олігархи через лобістів у Вашингтоні намагалися не потрапити в цей список.

Перший заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров вважає, що включення в "Кремлівський доповідь" мінфіну США фактично всього російського керівництва означає розрив відносин між Росією і США.

Усього до списку потрапили 210 імен — 114 чиновників і 96 бізнесменів.

Серед фігурантів списку — голова адміністрації президента Антон Вайно, прес-секретар голови РФ Дмитро Пєсков, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова "Роснєфті" Ігор Сєчін, голова "Газпрому" Олексій Міллер, голова ФСБ Олександр Бортніков, підприємці Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Євген Касперський, Сулейман Керімов.

Президент Росії Володимир Путін назвав так званий "кремлівський звіт" США "недружнім актом".