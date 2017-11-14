Блискавка влучила у літак в аеропорту Амстердама, - ВІДЕО

В результаті інциденту ніхто не постраждав

В амстердамському аеропорту Скіпхол в Boeing 777-300 авіакомпанії KLM під час зльоту вдарила блискавка.

Про це повідомляє РИА "Новости".

Інцидент в аеропорту Скіпхол трапився вдень 13 листопада. В той день над Амстердамом йшов сильний дощ з грозою.

Пасажирський Boeing 777-300 здійснював рейс з Амстердама до Ліми (Перу). Незабаром після зльоту в лайнер влучила блискавка. В результаті інциденту ніхто не постраждав, а літак продовжив політ.

Нагадаємо, у липні літак Airbus A320 з українською реєстрацією UR-AJC авіакомпанії AtlasGlobal Ukraine (інша назва - Atlasjet) потрапив під потужний град у Стамбулі.