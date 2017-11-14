CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ амстердамському аеропорту Скіпхол в Boeing 777-300 авіакомпанії KLM під час зльоту вдарила блискавка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Блискавка влучила у літак в аеропорту Амстердама, - ВІДЕО
В результаті інциденту ніхто не постраждав
Фото: Pixabaу
Про це повідомляє РИА "Новости".
Інцидент в аеропорту Скіпхол трапився вдень 13 листопада. В той день над Амстердамом йшов сильний дощ з грозою.
Пасажирський Boeing 777-300 здійснював рейс з Амстердама до Ліми (Перу). Незабаром після зльоту в лайнер влучила блискавка. В результаті інциденту ніхто не постраждав, а літак продовжив політ.
Нагадаємо, у липні літак Airbus A320 з українською реєстрацією UR-AJC авіакомпанії AtlasGlobal Ukraine (інша назва - Atlasjet) потрапив під потужний град у Стамбулі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 11 2017 12:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles