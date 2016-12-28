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НБУ виставив на аукціон близько $100 млн для задоволення надмірного попиту

Обсяг міжнародних резервів НБУ на сьогодні становить $15,7 млрд
Національний банк України (НБУ) з метою згладжування надмірного зниження курсу гривні на міжбанківському валютному ринку, обумовленого одержанням компаніями-эскпортерами відшкодування ПДВ, оголосив аукціон з продажу до $100 млн.
НБУ виставив на аукціон близько $100 млн для задоволення надмірного попиту Фото:112.ua

"Сьогодні, 28 грудня 2016 року, на міжбанківському валютному ринку продовжує спостерігатися тимчасовий надлишковий попит на іноземну валюту, який сформувався під дією ситуативних факторів. Пропозиція валюти, яка вчора була обмежена у зв'язку з Різдвяними вихідними у США та Європі, сьогодні частково відновилася. Але її недостатньо, оскільки бюджетне відшкодування ПДВ, яке компанії-експортери отримали минулого та поточного тижня, стримує їх потреби у гривневій ліквідності, а отже, і продаж їх валютної виручки. Водночас в останні дні року значно посилився попит зі сторони учасників ринку, викликаний необхідністю компаній робити платежі за кредитами в іноземній валюті наприкінці року", - йдеться у коментарі директора департаменту відкритих ринків НБУ Сергія Пономаренка, розміщеному на сайті відомства.

Оскільки, коли на валютному ринку домінують тимчасові фактори, Національний банк може виходити на ринок з валютними інтервенціями для згладжування надмірних коливань, ці інструменти були задіяні.

"Вчора, 27 грудня 2016 року, Національний банк під час аукціону з продажу іноземної валюти задовольнив заявки учасників на суму 46,8 млн дол. США, щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні. Сьогодні, 28 грудня, з цією ж метою Національний банк також оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти. Обсяг аукціону – до 100 млн дол. США", - наголошується у повідомленні.

При цьому додається, що обсяг міжнародних резервів НБУ на сьогодні становить близько 15,7 млрд дол. "Цього достатньо і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов’язань Уряду та НБУ", - резюмується у повідомленні. 

Нагадаємо, у вівторок на міжбанківському валютному ринку спостерігається надлишковий попит на валюту. Щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні, Національний банк України оголосив про проведення аукціону з продажу до 80 млн доларів.

Відзначимо, що Кабінет Міністрів стверджує, що заплановане з 1 січня підвищення мінімальної зарплати не призведе до зростання інфляції і курсу долара.

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28 12 2016 12:38
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