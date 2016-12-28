НБУ виставив на аукціон близько $100 млн для задоволення надмірного попиту
"Сьогодні, 28 грудня 2016 року, на міжбанківському валютному ринку продовжує спостерігатися тимчасовий надлишковий попит на іноземну валюту, який сформувався під дією ситуативних факторів. Пропозиція валюти, яка вчора була обмежена у зв'язку з Різдвяними вихідними у США та Європі, сьогодні частково відновилася. Але її недостатньо, оскільки бюджетне відшкодування ПДВ, яке компанії-експортери отримали минулого та поточного тижня, стримує їх потреби у гривневій ліквідності, а отже, і продаж їх валютної виручки. Водночас в останні дні року значно посилився попит зі сторони учасників ринку, викликаний необхідністю компаній робити платежі за кредитами в іноземній валюті наприкінці року", - йдеться у коментарі директора департаменту відкритих ринків НБУ Сергія Пономаренка, розміщеному на сайті відомства.
Оскільки, коли на валютному ринку домінують тимчасові фактори, Національний банк може виходити на ринок з валютними інтервенціями для згладжування надмірних коливань, ці інструменти були задіяні.
"Вчора, 27 грудня 2016 року, Національний банк під час аукціону з продажу іноземної валюти задовольнив заявки учасників на суму 46,8 млн дол. США, щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні. Сьогодні, 28 грудня, з цією ж метою Національний банк також оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти. Обсяг аукціону – до 100 млн дол. США", - наголошується у повідомленні.
При цьому додається, що обсяг міжнародних резервів НБУ на сьогодні становить близько 15,7 млрд дол. "Цього достатньо і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов’язань Уряду та НБУ", - резюмується у повідомленні.
Нагадаємо, у вівторок на міжбанківському валютному ринку спостерігається надлишковий попит на валюту. Щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні, Національний банк України оголосив про проведення аукціону з продажу до 80 млн доларів.
Відзначимо, що Кабінет Міністрів стверджує, що заплановане з 1 січня підвищення мінімальної зарплати не призведе до зростання інфляції і курсу долара.
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