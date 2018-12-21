Близько 100 "жовтих жилетів" зіткнулися з поліцією в центрі Лісабона

Близько 100 протестувальників зіткнулися з поліцією на центральній площі Лісабона. Інцидент минувся штовханиною і закінчився без постраждалих.

У низці міст Португалії у п’ятницю пройшли протести так званих "жовтих жилетів", у північному місті Брага деякі дороги були заблоковані на початку дня. Уряд задіяв до охорони правопорядку близько 20 тисяч поліцейських, пише Reuters.

До протестів закликали напередодні декілька різних груп у соцмережах. Одна з них, "Рух жовтих жилетів Португалії" випустила напередодні маніфест з вимогою зниження податків на електрику, скорочення ПДВ та відсоткової ставки при кредитуванні малого бізнесу, а також скасування податку на нафтопродукти та зниження вдвічі ПДВ на пальне.

Метою організаторів було зібрати масові акції, які б наслідували рух "жовтих жилетів" у Франції.

Як відомо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

Також, по всій Франції за 8 жовтня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.