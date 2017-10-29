10 людей залишаються у військоматі проти власної волі внаслідок рейду в клубі

Бизько 20-ти людей відпустили, проте близько 10, які залишилися, перебувають там проти власної волі.

Затримані наразі проходять медкомісію, а особисто його поліція перевірила по базі і виявила, що він не є в розшуку і повісток не отримував, тому йому не зрозуміло, чому медкомісія взагалі відбувається, - повідомив один із затриманих під час рейду у нічному клубі Jugendhub Ігор Кузів, інформує Громадське.

Водночас, як повідомлялося, у заяві військкомата йдеться, що "за результатами бесід, 10 призовників залишилися добровільно ночувати на території військкомату".

Хлопець уточнив, що разом із ними на медкомісію прибули призовники, які добровільно з'явилися до військкомату, але вони не мають стосунку до затриманих у клубі, а добровільно з клубу залишилися лише 3 хлопців.

Зазначимо також, що юридична компанія "Міллер", адвокат якої представлятиме інтереси затриманих осіб, заявляє, що своїми діями під час облави, обшуків та затримань у Jugendhub правоохоронці порушили низку статей кримінально-процесуального, кримінального кодексу та Конституції.

Як зазначив адвокат компанії "Міллер" Роман Стоічев, у випадку із затриманням людей у "Jugendhub", які "ухиляються від призову на строкову службу", процедура їх призову порушена.

"Фактично це незаконне затримання/утримання осіб (позбавлення волі)", – заявив Стоічев.

"Призовники зобов'язані за викликом прибути до військкомату, по прибуттю вони проходять медкомісію, яка визначає їх придатність до військової служби, роду військ. Далі їх, у разі придатності до військової служби, направляють до місця служби. В даному випадку громадяни були затримані під час обшуку, їм не був представлений захисник з моменту їх затримання, у подальшому без їх волі і згоди їх передали до військкомату, де їх утримують без їх волі і згоди, і можливості вільно пересуватися, утримують безгрунтовно, нібито для перевірки інформації про можливе ухилення від військової служби, при цьому намагаються провести їм медичну комісію, направити до місця служби, можливо виконати будь-які ще дії", – зазначив адвокат.

Нагадаємо, в ніч з 27 на 28 жовтня правоохоронці влаштували рейд у київському нічному клубі Jugendhub.

Поліція заявила про затримання 17 людей з наркотиками. 32 відвідувачів доставлено до військкомату, оскільки, за повідомленням поліції, вони ухилялися від призову на строкову службу. Як з'ясувалося вже у військкоматі, серед утримуваних там опинилися і студенти, і навіть мешканці анексованого Криму, які не отримували жодних повісток.

Крім того очевидці повідомили, що правоохоронці застосовували до них силу.

Біля військкомату адвокат, який захищає інтереси затриманих, заявив, що відомостей про ухилення ними від призову немає.

Водночас, за словами представника уповноваженого з прав людини з питань захисту прав військовослужбовців Святослава Стеценка, якщо призовна комісія ухвалила рішення про розшук призовників, їх мали право затримати, не випускати з приміщення і потім відправити у військову частину.