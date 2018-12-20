Близько 15 захоплених Росією українських моряків назвали себе військовополоненими, - адвокат

Близько 15 з 24 українських моряків, які були взяті в полон Росією в районі Керченської протоки, визнали себе військовополоненими.

"Вже близько 15 осіб з військовополонених заявили про те, що вони є військовополоненими і вимагають подальшого ставлення відповідно до Женевської конвенції", - сказав адвокат українців Сергій Бадамшин, повідомляє "Громадське".

Раніше повідомлялося, що 9 моряків назвали себе військовополоненими.

Нагадаємо, другий день так званий "суд" анексованого Криму розглядає апеляції моряків на арешт.

"Суд поки відхиляє всі скарги. Але потрібно розуміти, що суд не проявить тут гуманності чи незалежності", - вважає адвокат.

Бадамшин зазначив, що наступне продовження терміну утримання під вартою пройде мало не в автоматичному режимі, імовірно наприкінці січня. "Ймовірно, одразу на термін до трьох місяців. Зараз слідство на тій стадії, коли збирають докази винуватості. Призначають експертизи та первинні слідчі дії", - зазначив він.

Адвокат також повідомив, що українці упевнені у своїй невинуватості.

"Якщо Росія захоче звертатися з ними як з військовополоненими - вони повинні звільнити моряків і повернути на батьківщину. Це основна вимога. Законних підстав утримувати їх немає", - додав адвокат.

Бадамшин також наголосив, що троє українців досі перебувають в СІЗО «Матроська тиша» (Сорока, Эйдер и Артеменко), у них поранення, але вони одужують.

"Надалі їх планують перевести в "Лефортово". Там умови жорсткіші, немає можливості спілкуватися і, звичайно, основне завдання - ізолювати моряків і не дати спілкуватися з захистом".

Додамо, так званий Верховний суд в анексованому Криму відхилив апеляційні скарги щодо запобіжного заходу (утримання під вартою) ще трьом українським морякам.