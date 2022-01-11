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Близько 1 000 балістичних ракет та дронів Іран планує передати росії – CNN

Іран планує передати росії близько 1 000 балістичних ракет та дронів для війни проти України.
Близько 1 000 балістичних ракет та дронів Іран планує передати росії – CNN Фото: aa.com.tr
По це пише CNN з посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану.
 
Йдеться, зокрема, про ракети класу "земля – земля". Остання партія зброї з Ірану до росії включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже використали для ударів по Україні. Хоча точні терміни, коли вантаж прибуде до рф, невідомі, офіційні особи вважають, що зброю точно доставлять до кінця року.
 
Разом із тим, у вівторок у Пентагоні заявили, що поки не мають підтверджень інформації про те, що Іран міг передати росії балістичні ракети малої дальності або планує це зробити.

 

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01 11 2022 15:03
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