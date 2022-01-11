CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІран планує передати росії близько 1 000 балістичних ракет та дронів для війни проти України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Близько 1 000 балістичних ракет та дронів Іран планує передати росії – CNN
Фото: aa.com.tr
По це пише CNN з посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану.
Йдеться, зокрема, про ракети класу "земля – земля". Остання партія зброї з Ірану до росії включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже використали для ударів по Україні. Хоча точні терміни, коли вантаж прибуде до рф, невідомі, офіційні особи вважають, що зброю точно доставлять до кінця року.
Разом із тим, у вівторок у Пентагоні заявили, що поки не мають підтверджень інформації про те, що Іран міг передати росії балістичні ракети малої дальності або планує це зробити.
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01 11 2022 15:03 МЕДІА
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