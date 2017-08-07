Близько 200 поліцейських поранено внаслідок сутичок в Гамбурзі, - ВІДЕО
За даними поліції, в п'ятницю, 7 липня, близько шести тисяч мітингувальників намагалися проникнути в заборонену для протестів зону навколо Ельбської філармонії. Як стверджують правоохоронці, щонайменше тисяча осіб закривали обличчя балаклавами, що заборонено під час протестів, повідомляє DW.
Порядок у місті в перший день саміту забезпечували 19 тис поліцейських. Але цього виявилося недостатньо, і поліція Гамбурга попросила про підкріплення з інших міст ФРН.
Увечері 7 липня поліція повідомила про майже 200 поранених правоохоронців, які постраждали під час зіткнень з протестувальниками, однак жоден з них серйозно не постраждав. Також увечері поліція змушена була зробити попереджувальний постріл після того, як одного з правоохоронців атакували демонстранти-екстремісти.
Протягом усього дня в різних частинах міста виникали сутички між поліцейськими та протестувальниками. Останні будували барикади і підпалювали їх, кидали каміння і пляшки в правоохоронців. Для припинення безладів і розгону агресивно налаштованих демонстрантів поліція застосувала водомети. У другій половині дня 7 липня поліція повідомляла про 71 затриманого з початку протестів, 15 осіб були взяті під варту.
Фото: Getty Images
Також поліція повідомила про те, що 20 людей атакували охорону готелю Hyatt, в якому розмістилися президент Росії Володимир Путін, президент Південної Кореї Мун Чже Ін і прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл. Крім того, правоохоронці підібрали в човни 22 активістів Greenpeace, які запливли в заборонену зону на Ельбі.
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Фото: Reuters
Водночас, протягом дня у Гамбурзі відбувалися також мирні протести проти саміту G20.
Напередодні в Гамбурзі поліція застосувала проти демонстрантів водяні гармати та сльозогінний газ. Протестувальники закидали поліцейських пляшками і димовими шашками.
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