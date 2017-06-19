Близько 200 українців завербували в наркоторгівлю в Росії
"Офіційно у нас зараз потерпілих близько 200 осіб, це ті люди, від яких є заяви, які проходять у кримінальних справах", – повідомив начальник департаменту по боротьбі з торгівлею людьми Нацполіції Артем Крищенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За словами Крищенка, після визнання цих людей потерпілими по лінії МЗС має підніматися питання про повернення цих людей в Україну.
Він додав, що всі ці люди арештовані на стадії досудового слідства або відбувають покарання в Росії.
Крищенко нагадав, що організатори цієї злочинної схеми – громадянин Молдови і троє українців, – арештовані і повідомлені про підозру у вчиненні злочинів а справа направлена на розгляд до Солом'янського райсуду Києва.
Відповідаючи на запитання про те, коли можна піднімати питання про повернення постраждалих в Україну, і чи не потрібне для цього рішення суду щодо організаторів злочинної схеми, Крищенко сказав:
"Думаю, що це можна робити паралельно (з судовим процесом ред)".
Нагадаємо, на кордоні з Польщею співробітники Держприкордонслужби припинили ввезення великої кількості таблеток Subutex з вмістом опіатів. Ввезти таблетки в Україну, намагалися громадяни України, які ховали їх, зокрема, під водійським сидінням.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа