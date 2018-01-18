Близько 20 громадян Чехії воювали на боці бойовиків в зоні АТО, - посол

Наразі звинувачення було висунуто лише одному з них

Чеські правоохоронні органи розслідують понад 10 справ проти громадян Чехії, які брали участь у бойових діях на Донбасі.

Про це у інтерв’ю "Європейській правді" заявив посол України у Чехії Євген Перебийніс.

За його словами, наразі звинувачення було висунуто лише одному з тих чеських громадян, які воювали на боці Росії на Донбасі.

"Справа ще не дійшла до суду, оскільки є проблеми з доказовою базою. Крім того, чеське законодавство забороняє брати участь у бойових діях у військових підрозділах інших держав.

Втім, якщо йдеться про незаконні формування на території окупованої частини Донбасу, то тут чеські правоохоронці змушені застосовувати інші статті, оскільки державними ці формування назвати не можна", - повідомив посол.

Зараз вже є пропозиції щодо внесення змін у законодавство і розширення тлумачення цієї норми й на незаконні формування. Але поки що розслідування відбуваються за статтями про підтримку терористичної діяльності або участь у підготовці терористичних актів.

За словами посла, чеські правоохоронні органи розслідують понад 10 справ щодо участі громадян у бойових діях.

"Що стосується кількості тих чеських громадян, які брали участь у бойових діях на Донбасі, думаю, що таких може бути близько 20", - сказав посол.

Нагадаємо, у липні поліція Чехії порушила кримінальну справу проти чеського громадянина за підозрою у причетності до бойових дій на Донбасі на стороні проросійських бойовиків.

Зазначимо, міністр закордонних справ Чеської Республіки Мартін Стропніцький заявив, що Чехія беззастережно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.