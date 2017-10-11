Близько 237 тис автівок в Україні на єврономерах перебувають з порушенням терміну
"Станом на 1 листопада 2017 року на території України загалом перебуває понад 383,3 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну – майже 236,6 тис. автомобілів", - йдеться у повідомленні прес-центру Державної фіскальної служби.
Зокрема, із ввезених у режимі транзиту 100,8 тис. авто понад 67 тис. перебувають на території України з порушенням терміну; серед 282,5 тис. транспортних засобів, ввезених у режимі тимчасового ввезення, таких майже 169,5 тис.
За даними ДФС, серед країн-членів ЄС найбільше транспортних засобів станом на 1 жовтня завезено з Польщі (118 тис. авто), Литви (54,7 тис.), Німеччини (19,9 тис.), Чехії (14,2 тис.) та Болгарії (12,4 тис.).
Протягом січня-жовтня 2017 року митники склали 17,9 тис. протоколів про порушення митних правил при ввезенні автомобілів, за результатами яких нараховано 127,7 млн грн штрафів.
За 10 місяців поточного року в Україну ввезено 865 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією, з них майже 681,6 тис. авто - у режимі транзиту та майже 183,4 тис. – у режимі тимчасового ввезення.
Нагадаємо, Державна фіскальна служба (ДФС) і митні органи Литви почали спільне розслідування щодо законності перебування в Україні автомобілів з литовської реєстрацією.
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