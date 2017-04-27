Близько 300 українських компаній використовують "шпигунське" програмне забезпечення, - СБУ

У Спецслужбі заявили, що мова йде про програму, розробники якої сорудничают з ФСБ РФ, і закликали підприємців відмовитися від зазначеного продукту

В СБУ заявили, що близько 300 компаній в Україні використовують "шпигунське" програмне забезпечення "Стахановець", розробники якого співпрацюють з ФСБ РФ.

"Вчора відбувся ряд обшуків в українських компаніях. Ми не розголошуємо назва цих компаній, але так, як вчора назви двох підприємств фактично ними ж були озвучені, ми можемо підтвердити, що дійсно відбувалися обшуки в компаніях "Укргазвидобування" і Dragon Capital. Ці обшуки не були пов'язані з основним напрямом діяльності цих компаній. Вони пов'язані з тим, що Служба документувала використання спеціального програмного забезпечення, яке віднесено саме до категорії програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється віддалений контроль та зняття інформації. За нашими даними, приблизно 300 компаній на території України на сьогоднішній день використовують таке програмне забезпечення.

Ще з 2016 року це програмне забезпечення було заборонено у зв'язку з тим, що воно було визнано спеціальним технічним засобом. Крім того, в рамках кримінального провадження, яка розслідується СБУ задокументовано, що компанія, яка є розробником цього програмного продукту співпрацює з Федеральною службою безпеки РФ. Вчора проведені обшуки в 8 компаніях і нами було виявлено докази того, що приблизно більше тисячі ліцензій на цей програмний продукт використовувалися на комп'ютерах цих компаній", - заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук в ході брифінгу, інформує "112 Україна".

У СБУ пояснили, що мова йде про програму, яка носить назву "Стахановець".

"Крім того, за нашими даними, в Росії представники компанії, яка розробила продукт, вони зараз намагаються зробити певний ребрединг і запустити цю програму на ринок під новими назвами. Ми закликаємо всіх підприємців відмовитися від використання цього продукту, звернутися за консультацією в нашу Службу. Телефони гарячої лінії Служби на нашому сайті. Будь ласка, дзвоніть, ми надамо вам допомогу, і консультаційну та потрібну підтримку, щоб виключити витік інформації за межі нашої держави. Підкреслюю, що за даними дослідження, сервери, на які може здійснюватися завантаження інформації з комп'ютерів, на яких встановлено цей програмний продукт, сервери знаходяться на території РФ. А сама компанія-розробник співпрацює з Федеральною службою безпеки РФ", - зазначив представник спецслужби.

Нагадаємо, 26 квітня СБУ провела обшуки у компанії Dragon Capital. Правоохоронці заявили, що у компанії використовували заборонене шпигунське програмне забезпечення російського виробництва. У самій компанії відзначили: обшуки СБУ стосувалися програми контролю робочого часу працівників компанії, яка була визнана "спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації" на підставі експертного висновку, зробленого в рамках кримінального провадження.

Згодом повідомили, що Федеральна служба безпеки Росії могла отримувати дані з України завдяки програмному забезпеченню "Стахановець", яке виявили у 8 компаніях, зокрема, в "Укргазвидобуванні" та "Dragon Capital".