Близько 30 німецьких банків причетні до відмивання грошей з Росії
Відзначається, що за вказані 4 роки на рахунки німецьких кредитних установ надійшли кошти в еквіваленті 66,5 млн доларів США, - повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung, яке провело відповідне дослідження.
Згідно з інформацією видання, гроші завжди надходили від молдавського банку Moldindconbank або латвійського Trasta Komercbankа. Журналісти стверджують, що обидва заклади розташовані в центрі центрі масштабної міжнародної схеми відмивання грошей, яку в даному дослідженні називають "Російська пральня".
Найбільша сума, 27,4 млн доларів, надійшла на рахунки Commerzbank. Банк відмовився від коментарів на цей рахунок, проте зазначив, що для нього дуже важливі правила і норми, спрямовані на запобігання незаконних транзакцій; угоди будуть контролювати і повідомляти владі про підозрілі випадки.
Тим часом на рахунки Deutsche Bank надійшло близько 24 мільйонів доларів. В організації повідомили журналістом, що банк значно посилив і розширив системи контролю, а в 2015 році найняв тисячу нових співробітників у відділи по боротьбі з фінансовими злочинами.
Видання підкреслює, що Commerzbank не збентежив переклад 23 млн доларів від одних і тих же фірм - "поштових скриньок" на 63 різних рахунку, хоча назви цих фірм журналісти-розслідувачі опублікували ще в 2014 році.
Автори розслідування повідомляють, що Deutsche Bank виступав у ролі кореспондента для Moldindconbank і Trasta Komercbanka і продовжував співпрацювати з ними, незважаючи на те, що латвійські кредитні установи отримали репутацію організацій для відмивання грошей і великий американський банк JP Morgan Chase ще в 2013 році був змушений припинити роботу з ними під тиском органів фінансового нагляду США. А латвійський банк Trasta Komercbanka скандальну репутацію та "справи Магнітського" і в серпні 2015 року отримав офіційне попередження від органів фінансового нагляду Латвії через ризикованих і підривають репутацію кредитних угод".
Як повідомлялося раніше, німецька прокуратура за два роки слідства не змогла знайти "достатніх доказів" проти українського бізнесмена, наближеного до колишнього президента України Віктора Януковича, Сергія Курченко у справі про відмивання грошей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат