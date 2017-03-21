Близько 30 німецьких банків причетні до відмивання грошей з Росії

Згідно з дослідженням німецького видання, в загалом на рахунки установ надійшли нелегальні гроші в еквіваленті 66,5 млн доларів

Як мінімум 27 німецьких банків отримували гроші, які відмивали в Європі з 2010 по 2014 роки.

Відзначається, що за вказані 4 роки на рахунки німецьких кредитних установ надійшли кошти в еквіваленті 66,5 млн доларів США, - повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung, яке провело відповідне дослідження.

Згідно з інформацією видання, гроші завжди надходили від молдавського банку Moldindconbank або латвійського Trasta Komercbankа. Журналісти стверджують, що обидва заклади розташовані в центрі центрі масштабної міжнародної схеми відмивання грошей, яку в даному дослідженні називають "Російська пральня".

Найбільша сума, 27,4 млн доларів, надійшла на рахунки Commerzbank. Банк відмовився від коментарів на цей рахунок, проте зазначив, що для нього дуже важливі правила і норми, спрямовані на запобігання незаконних транзакцій; угоди будуть контролювати і повідомляти владі про підозрілі випадки.

Тим часом на рахунки Deutsche Bank надійшло близько 24 мільйонів доларів. В організації повідомили журналістом, що банк значно посилив і розширив системи контролю, а в 2015 році найняв тисячу нових співробітників у відділи по боротьбі з фінансовими злочинами.

Видання підкреслює, що Commerzbank не збентежив переклад 23 млн доларів від одних і тих же фірм - "поштових скриньок" на 63 різних рахунку, хоча назви цих фірм журналісти-розслідувачі опублікували ще в 2014 році.

Автори розслідування повідомляють, що Deutsche Bank виступав у ролі кореспондента для Moldindconbank і Trasta Komercbanka і продовжував співпрацювати з ними, незважаючи на те, що латвійські кредитні установи отримали репутацію організацій для відмивання грошей і великий американський банк JP Morgan Chase ще в 2013 році був змушений припинити роботу з ними під тиском органів фінансового нагляду США. А латвійський банк Trasta Komercbanka скандальну репутацію та "справи Магнітського" і в серпні 2015 року отримав офіційне попередження від органів фінансового нагляду Латвії через ризикованих і підривають репутацію кредитних угод".

Як повідомлялося раніше, німецька прокуратура за два роки слідства не змогла знайти "достатніх доказів" проти українського бізнесмена, наближеного до колишнього президента України Віктора Януковича, Сергія Курченко у справі про відмивання грошей.