Близько 30 рибалок віднесло на крижині, що відкололася

У Києві на відірваній крижині віднесло близько 30 рибалок, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять рятувальну операцію.

25 січня о 9:19 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від рибалок про те, що на річці Дніпро в районі острова Великий на відірваній від берега крижині перебувають близько 30 осіб, - повідомляє прес-служба ДержНС.

До місця виклику було направлено водолазно-рятувальне відділення ГУ ДержНС України в м. Києві та найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

Зараз на місці працюють 2 відділення водолазної служби та 2 відділення пожежно-рятувальних підрозділів. За попередніми даними, з відірваної крижини бійці ДержНС рятують близько 30 рибалок.

Нагадаємо, минулого року у Києві в районі Труханова острова на Матвіївскій затоці під лід провалилися рибалки, в результаті події одна людина загинула.