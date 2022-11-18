ПОЛІТИКА НОВИНИЗамінована площа на українській території зросла вдесятеро.
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Близько 30% території України забруднено мінами
Фото: google.com
За даними влади, замінована площа на українській території зросла вдесятеро у порівнянні з довоєнним періодом. Наразі внаслідок військової агресії рф майже 30 відсотків території України заміновано. Це приблизно вдвічі більше Австрії, повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій.
У Херсонській та Миколаївській областях продовжать знешкодження вибухонебезпечних пристроїв. Там підлягають розмінуванню понад 8 тисяч квадратних кілометрів.
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18 11 2022 21:44 МЕДІА
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