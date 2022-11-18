Близько 30% території України забруднено мінами

Замінована площа на українській території зросла вдесятеро.

За даними влади, замінована площа на українській території зросла вдесятеро у порівнянні з довоєнним періодом. Наразі внаслідок військової агресії рф майже 30 відсотків території України заміновано. Це приблизно вдвічі більше Австрії, повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Херсонській та Миколаївській областях продовжать знешкодження вибухонебезпечних пристроїв. Там підлягають розмінуванню понад 8 тисяч квадратних кілометрів.