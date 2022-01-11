Близько 3,5 млрд років тому на поверхні Марсу існував величезний океан – вчені

Науковці знайшли докази.

Учені з Університету штату Пенсільванія вважають, що він міг покривати сотні тисяч квадратних кілометрів Червоної планети.

Відповідне дослідження опублікували у Journal of Geophysical Research: Planets and Nature Geoscience, повідомляє Science alert.

Про існування океану свідчить топографія берегової лінії на численних знімках Марса, яку проаналізували вчені.

Дослідники змогли накреслити на карті понад 6,5 тисяч кілометрів річкових хребтів, "вирізьблених" річками.

Вони припускають, що ці хребти є розмитими дельтами річок або поясами підводних каналів, які з'явилися на морському дні.

"На Землі ми малюємо історію водних шляхів, дивлячись на осад, який відкладається з часом. Ми називаємо це стратиграфією.

Це ідея, що вода транспортує осад, і ви можете вимірювати зміни на Землі, розуміючи, як цей осад накопичується. Те саме ми зробили тут – але це Марс", – каже геолог Бенджамін Карденас з Університету штату Пенсільванія.

Використовуючи дані Mars Reconnaissance Orbiter, зібрані в 2007 році, команда проаналізувала товщину, кути і розташування хребтів, щоб дослідити топографічну западину, відому як регіон Aeolis Dorsa.

Ймовірно, що у минулому в цьому регіоні відбувалися масштабні зміни, каже геолог. Це підтверджують докази значного підвищення рівня моря та швидкого переміщення гірських порід річками та течіями.

Наразі Aeolis Dorsa має найбільш концентровану колекцію річкових хребтів на Марсі. Це важлива інформація для вчених у контексті пошуку життя на Червоній планеті.

"Існування океану такого розміру означає вищий потенціал для життя. Це також розповідає нам про давній клімат і його еволюцію.

Грунтуючись на цих висновках, ми знаємо, що мав бути період, коли було досить тепло, а атмосфера була достатньо щільною, щоб одночасно підтримувати таку кількість рідкої води", – зазначає Бенджамін Карденас.

Водночас дослідники не зупиняються на регіоні Aeolis Dorsa.

В іншому дослідженні, опублікованому в Nature Geoscience, учені застосували щодо Марса техніку акустичних зображень, яка колись використовувалася для картографування стародавнього морського дна у Мексиканській затоці.

За даними вчених, багато територій на Марсі можуть виявитися давніми річковими хребтами. Моделювання, яке вони провели, показало утворення ландшафту, напрочуд схожого на марсіанський.

Науковці отримують все більше інформації про те, що колись на Червоній планеті було багато води.