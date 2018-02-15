Близько 3,5 тис цивільних стали жертвами насильства в Афганістані, - ООН

Дві третини усіх загиблих минулого року померли в результаті атак антиурядових сил

За 2017 рік в Афганістані загинули або зазнали поранень у результаті насильницьких дій більш як 10 тисяч мирних жителів.

Про це заявили в ООН, повідомляє Reuters.

"Минулого року більш як 10 тисяч афганських мирних жителів були убиті або поранені в результаті насильницьких дій", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість постраждалих цивільних осіб у 2017 році становила 3438 убитих і 7015 поранених, що на 9% менше, ніж у попередньому році. Однак цифри свідчать про велику кількість жертв, спричинених військовими бомбардуваннями.

"Напади, в яких антиурядові елементи спеціально націлювалися на цивільних осіб, становлять 27% від загальної кількості жертв серед цивільного населення", - йдеться у заяві ООН.

Дві третини усіх загиблих минулого року померли в результаті атак антиурядових сил. "Талібан" несе відповідальність за 42% загиблих, "Ісламська держава" - 10% і ще 13% цивільних загинули в результаті нападів невизначених антиурядових елементів.

Як наголошують в ООН, кількість дітей-жертв - 861 убитих і 2318 поранених - у 2017 році на 10% нижче, ніж у попередньому.

Зазначимо, нещодавно Міністерство закордонних справ України порекомендувало співвітчизникам утриматися від поїздок в Афганістан, а тим, хто вже перебуває там, покинути територію країни.