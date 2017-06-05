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Близько 400 байкерів влаштували пробіг Києвом в ім'я свободи, – ФОТО

Акція проходить під гаслом "Свобода – наша релігія"
Близько 400 байкерів з чотирьох українських клубів влаштували пробіг Києвом під гаслом "Свобода – наша релігія" у суботу, 6 травня.
Близько 400 байкерів влаштували пробіг Києвом в ім Фото: ukrinform.com

Про це повідомляє Укрінформ.

"Це акція, коли найактивніші байкери українських клубів зібралися разом, щоб продемонструвати учасникам Євробачення, гостям Євробачення та гостям столиці, що такі якості, як свобода та різноманіття, для українців є одними з найцінніших", – сказав журналістам під час акції перший заступник Київського міського голови Геннадій Пліс.


Фото: ukrinform.ua

Як повідомив на акції очільник одного з байкерських клубів Києва, у пробігу беруть участь близько 400 байкерів з чотирьох клубів України. Акція проходить під гаслом "Свобода – наша релігія".


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua

Байкери проїхалися від Софійської площі Хрещатиком, по набережній Дніпра, повз пам'ятник засновникам Києва в Наводницькому парку, де встановили прапор з гаслом "Свобода – наша релігія".


Фото: ukrinform.ua

Завершився пробіг на Лівому березі біля міжнародного виставкового центру на Броварському проспекті, де відбувається Євробачення. 


Фото: ukrinform.ua

Нагадаємо, російські байкери клубу "Нічні вовки", відомі підтримкою анексії Криму та агресії на Донбасі, почали мотопробіг "Дороги Перемоги - 2017" в Словаччині.

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06 05 2017 22:00
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