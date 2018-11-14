Близько 400 біженців з Центральної Америки прибули до кордону США
Близько 400 невдоволених швидкістю пішого "каравану" біженців з Гондурасу, Сальвадору та Гватемали відділилися від нього в столиці Мексики Мехіко і вже 13 листопада прибули до Тіхуани на дев’яти автобусах, інформує BBC.
На місці вони об’єдналися з меншою групою мігрантів кількістю приблизно 80 осіб, більшість з яких є представниками ЛГБТ-спільноти. Ця менша група відокремилася від "каравану" ще раніше через дискримінацію з боку місцевого населення і інших біженці.
Мігранти заявляють, що суворе ставлення американської влади їх не лякає і вони збираються просити у США притулку.
Ймовірно вони попрямують до пропускного пункту Сан-Ісідро на південь від Сан-Дієґо, найбільшого на кордоні Мексики зі Сполученими Штатами.
Eight buses full of caravan members have left the toll booth between Mexicali and Tijuana and will reach the city limits in a couple minutes. pic.twitter.com/IP9BLBrkzN— Rebecca Plevin (@rebeccaplevin) 13 листопада 2018 р.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким нелегальні мігранти не зможуть просити у США про притулок.
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