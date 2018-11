Близько 400 біженців з Центральної Америки прибули до кордону США

Близько 400 невдоволених швидкістю пішого "каравану" біженців з Гондурасу, Сальвадору та Гватемали відділилися від нього в столиці Мексики Мехіко і вже 13 листопада прибули до Тіхуани на дев’яти автобусах, інформує BBC.

На місці вони об’єдналися з меншою групою мігрантів кількістю приблизно 80 осіб, більшість з яких є представниками ЛГБТ-спільноти. Ця менша група відокремилася від "каравану" ще раніше через дискримінацію з боку місцевого населення і інших біженці.

Мігранти заявляють, що суворе ставлення американської влади їх не лякає і вони збираються просити у США притулку.

Ймовірно вони попрямують до пропускного пункту Сан-Ісідро на південь від Сан-Дієґо, найбільшого на кордоні Мексики зі Сполученими Штатами.

Eight buses full of caravan members have left the toll booth between Mexicali and Tijuana and will reach the city limits in a couple minutes. pic.twitter.com/IP9BLBrkzN