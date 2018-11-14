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Близько 400 біженців з Центральної Америки прибули до кордону США

Група з кількох сотень мігрантів прибула на автобусах у мексиканське місто Тіхуана на кордоні із США
Вони відкололися від 5-тисячного "каравану" біженців з країн Центральної Америки, який іде пішки у бік США заради притулку.
Близько 400 біженців з Центральної Америки прибули до кордону США Фото: з відкритих джерел

Близько 400 невдоволених швидкістю пішого "каравану" біженців з Гондурасу, Сальвадору та Гватемали відділилися від нього в столиці Мексики Мехіко і вже 13 листопада прибули до Тіхуани на дев’яти автобусах, інформує BBC.

На місці вони об’єдналися з меншою групою мігрантів кількістю приблизно 80 осіб, більшість з яких є представниками ЛГБТ-спільноти. Ця менша група відокремилася від "каравану" ще раніше через дискримінацію з боку місцевого населення і інших біженці.

Мігранти заявляють, що суворе ставлення американської влади їх не лякає і вони збираються просити у США притулку.

Ймовірно вони попрямують до пропускного пункту Сан-Ісідро на південь від Сан-Дієґо, найбільшого на кордоні Мексики зі Сполученими Штатами.

 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким нелегальні мігранти не зможуть просити у США про притулок.

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14 11 2018 17:57
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