Близько 400 населених пунктів залишились без світла через негоду

В Україні через негоду знеструмлено майже 400 населених пунктів.

Про це повідомляє прес-центр ДержНС.

В ніч з 3 на 4 лютого через дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та спрацювання систем захисту ліній електропередач, знеструмлено 394 населених пункти у 7 областях. Найбільше у Львівській області - 220 населених пунктів. В Івано-Франківській області знеструмлено 46 населених пунктів, у Закарпатській - 44, Тернопільській - 43 населених пункти, в Рівненській області без електрики залишилися 22 населених пункти, у Чернігівській - 18, і один в Сумській області.

Нагадаємо, вчора через сильний снігопад на автошляхах Закарпаття був ускладнений рух великовагового автотранспорту