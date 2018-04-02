CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні через негоду знеструмлено майже 400 населених пунктів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Близько 400 населених пунктів залишились без світла через негоду
Найбільше у Львівській області - 220 населених пунктів
Фото: ua.korrespondent.net
Про це повідомляє прес-центр ДержНС.
В ніч з 3 на 4 лютого через дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та спрацювання систем захисту ліній електропередач, знеструмлено 394 населених пункти у 7 областях. Найбільше у Львівській області - 220 населених пунктів. В Івано-Франківській області знеструмлено 46 населених пунктів, у Закарпатській - 44, Тернопільській - 43 населених пункти, в Рівненській області без електрики залишилися 22 населених пункти, у Чернігівській - 18, і один в Сумській області.
Нагадаємо, вчора через сильний снігопад на автошляхах Закарпаття був ускладнений рух великовагового автотранспорту
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04 02 2018 10:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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