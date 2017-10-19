Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Близько 40 солдатів загинули внаслідок нападу талібів в Афганістані

Солдатам вдалося вбити 10 бойовиків
Бойовики "Талібану" здійснили напад на базу армії Афганістану в окрузі Мейнванд провінції Кандагар.
Близько 40 солдатів загинули внаслідок нападу талібів в Афганістані Фото:AFP

За попередніми даними, внаслідок нападу загинули щонайменше 40 військових, 24 отримали поранення, повідомляє TOLO News з посиланням на представників армії.

Джерела розповідають, що напад стався в ніч на четвер, коли смертники підірвали на території бази два начинені вибухівкою позашляховики Humvee. Після цього інші бойовики штурмували базу зі зброєю, військові відстрілювалися.

Інше джерело розповіло про один підірваний автомобіль. Крім того, повідомляється, що солдатам вдалося вбити 10 бойовиків. Поліція Кандагару підтвердила напад на базу, не надавши жодних деталей.

Міноборони Афганістану не прокоментувало інформацію про напад, однак "Талібан" вже взяв на себе відповідальність.

Нагадаємо, що в Афганістані смертник угруповання Талібан підірвав автівку, і ще декілька людей влаштували стрілянину, внаслідок чого загинули щонайменше 61 людина, і поранено - 160.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 10 2017 10:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.