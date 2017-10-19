Близько 40 солдатів загинули внаслідок нападу талібів в Афганістані

Бойовики "Талібану" здійснили напад на базу армії Афганістану в окрузі Мейнванд провінції Кандагар.

За попередніми даними, внаслідок нападу загинули щонайменше 40 військових, 24 отримали поранення, повідомляє TOLO News з посиланням на представників армії.

Джерела розповідають, що напад стався в ніч на четвер, коли смертники підірвали на території бази два начинені вибухівкою позашляховики Humvee. Після цього інші бойовики штурмували базу зі зброєю, військові відстрілювалися.

Інше джерело розповіло про один підірваний автомобіль. Крім того, повідомляється, що солдатам вдалося вбити 10 бойовиків. Поліція Кандагару підтвердила напад на базу, не надавши жодних деталей.

Міноборони Афганістану не прокоментувало інформацію про напад, однак "Талібан" вже взяв на себе відповідальність.

Нагадаємо, що в Афганістані смертник угруповання Талібан підірвав автівку, і ще декілька людей влаштували стрілянину, внаслідок чого загинули щонайменше 61 людина, і поранено - 160.