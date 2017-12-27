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Близько 500 осіб приїхали в "Бориспіль" зустріти звільнених з полону українців

"Київпастранс" організував спеціальні автобуси, щоб усі охочі могли зустріти звільнених заручників
Кілька сотень осіб прибули в міжнародний аеропорт "Бориспіль" зустрічати українців, звільнених з полону бойовиків на Донбасі.
Близько 500 осіб приїхали в "Бориспіль" зустріти звільнених з полону українців Фото: lb.ua

В аеропорту вже близько 500 осіб. Люди все прибувають, повідомляє кореспондент LB.ua з місця подій.

"Київпастранс" організував спеціальні автобуси, щоб усі охочі могли зустріти звільнених заручників.


Фото: lb.ua

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 74 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.

Водночас голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

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27 12 2017 20:56
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