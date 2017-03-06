CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПарад рівності за права ЛГБТ, що пройшов у Варшаві в суботу, зібрав до 50 тисяч людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Близько 50 тисяч людей вийшли на Парад рівності у Варшаві, – ФОТО
Парад був мирним і пройшов без інцидентів
Фото: warszawa.wyborcza.pl
Як повідомляє Gazeta Wyborcza, він став, імовірно, найчисленнішим в історії Польщі.
За оцінками поліції, учасників було близько 10 тис. Водночас організатори говорять про 50 тис.
Фото: agencjagazeta.pl
Фото: agencjagazeta.pl
У поліції повідомили, що парад був мирним і пройшов без інцидентів. Демонстрація йшла вулицями Варшави під гаслом "Рівні права, спільна справа".
У параді брали участь гості з інших країн світу, а також політичні партії та об'єднання.
Фото: agencjagazeta.pl
Нагадаємо, в середині червня в Києві пройде черговий Марш рівності, який організовує ЛГБТ-спільнота.
Національна поліція пообіцяла захистити проведення Маршу рівності в Києві.
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03 06 2017 23:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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