Близько 50 тисяч людей вийшли на Парад рівності у Варшаві, – ФОТО

Парад був мирним і пройшов без інцидентів

Парад рівності за права ЛГБТ, що пройшов у Варшаві в суботу, зібрав до 50 тисяч людей.

Як повідомляє Gazeta Wyborcza, він став, імовірно, найчисленнішим в історії Польщі.

За оцінками поліції, учасників було близько 10 тис. Водночас організатори говорять про 50 тис.



Фото: agencjagazeta.pl



Фото: agencjagazeta.pl

У поліції повідомили, що парад був мирним і пройшов без інцидентів. Демонстрація йшла вулицями Варшави під гаслом "Рівні права, спільна справа".

У параді брали участь гості з інших країн світу, а також політичні партії та об'єднання.



Фото: agencjagazeta.pl

Нагадаємо, в середині червня в Києві пройде черговий Марш рівності, який організовує ЛГБТ-спільнота.

Національна поліція пообіцяла захистити проведення Маршу рівності в Києві.