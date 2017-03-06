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Близько 50 тисяч людей вийшли на Парад рівності у Варшаві, – ФОТО

Парад був мирним і пройшов без інцидентів
Парад рівності за права ЛГБТ, що пройшов у Варшаві в суботу, зібрав до 50 тисяч людей.
Близько 50 тисяч людей вийшли на Парад рівності у Варшаві, – ФОТО Фото: warszawa.wyborcza.pl

Як повідомляє Gazeta Wyborcza, він став, імовірно, найчисленнішим в історії Польщі.

За оцінками поліції, учасників було близько 10 тис. Водночас організатори говорять про 50 тис.


Фото: agencjagazeta.pl


Фото: agencjagazeta.pl

У поліції повідомили, що парад був мирним і пройшов без інцидентів. Демонстрація йшла вулицями Варшави під гаслом "Рівні права, спільна справа".

У параді брали участь гості з інших країн світу, а також політичні партії та об'єднання.


Фото: agencjagazeta.pl

Нагадаємо, в середині червня в Києві пройде черговий Марш рівності, який організовує ЛГБТ-спільнота.

Національна поліція пообіцяла захистити проведення Маршу рівності в Києві.

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03 06 2017 23:40
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