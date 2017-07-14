Близько 5 млн українців оформили біометричні паспорти, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що біометричні закордонні паспорти оформили близько 5 млн українців.

Про це Президент повідомив у Тернополі в ході церемонії передачі службових автомобілів поліції Тернопільської області, яку транслював "112 Україна".

"Майже 5 млн українців отримали біометричні паспорти", - сказав він.

Також Президент нагадав, що відвідали Європейський Союз без віз з 11 червня понад 100 тис. українців.

У свою чергу ДМС України повідомляє, що станом на 5 липня 2017 року в Україні оформлено понад 4 млн біометричних паспортів для виїзду за кордон, з них маже 1,7 млн оформлено у 2017 році.

Однак на сьогодні виникли затримки із оформленням біометричних паспортів.

"Через поєднання двох факторів - сезонне зростання попиту та ажіотаж, пов'язаний із запровадженням безвізового режиму України з ЄС, починаючи з травня попит на закордонні паспорти різко зростав. Вже сьогодні підрозділами міграційної служби, центрами надання адміністративних послуг оформлюється понад 22 тисячі замовлень на добу, що приблизно удвічі більше, ніж в аналогічний період минулого року", - йдеться на сайті ДМС України.

Відтак, безліч українців вимушені чекати на отримання паспорту, незнаючи терміни затримки. У ДМС України не повідомляють, які реальні терміни затримки виготовлення паспортів. У більшості випадків вони складають 5-7 днів. Однак є випадки, коли людям доводиться чекати понад два тижні.

Нагадаємо, що за перший місяць дії безвізового режиму між Україною та ЄС понад 95 тисяч українців перетнули кордон з Євросоюзом без віз.