Близько 6,5 тис українців скористалися безвізом з країнами ЄС
Понад 51 тис. громадян України використовували біометричні паспорти. З них 6380 - це ті українці, які скористалися саме можливостями безвізового режиму і перетинали кордон, маючи тільки біометричний паспорт, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
При цьому в рамках безвіза 24% (1373 громадян), слідували через авіаційні пункти пропуску. Решта використовували залізничний транспорт або перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску на кордоні з ЄС.
З початку безвізових подорожей в перетині кордону відмовлено 9 громадянам України, переважно через порушення міграційного законодавства країн ЄС під час попереднього перебування.
Нагадаємо, у ніч проти 11 червня, країни Євросоюзу офіційно скасували візовий режим для України, українці одразу після опівночі змогли потрапити не до всіх держав, оскільки все це відбуватиметься у чотири етапи.
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