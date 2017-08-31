Близько 70 тис жителів Франкфурта евакуюють через 1,8-тонну бомбу часів Другої світової

Протягом найближчих вихідних у Німеччині планують евакуювати 70 тисяч жителів Франкфурта через 1,8-тонну бомбу часів Другої світової війни.

На будівельному майданчику в університетському містечку Вестенд знайшли 1,8-тонну бомбу типу HC-4000 часів Другої світової війни, повідомляє Frankfurter allgemeine zeitung.

Її планують знешкодити 3-го вересня. Людей евакуюють з потенційної зони ураження.

Зокрема, у безпечніше місце перевезуть пацієнтів і співробітників двох лікарень, які розташовані у тому районі.

Нагадаємо, що в польському місті Білосток евакуювали близько 10 тис осіб після того, як під час дорожніх робіт була виявлена величезна бомба часів Другої Світової війни.