CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротягом найближчих вихідних у Німеччині планують евакуювати 70 тисяч жителів Франкфурта через 1,8-тонну бомбу часів Другої світової війни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Близько 70 тис жителів Франкфурта евакуюють через 1,8-тонну бомбу часів Другої світової
Бомбу планують знешкодити 3-го вересня
Фото: faz.net
На будівельному майданчику в університетському містечку Вестенд знайшли 1,8-тонну бомбу типу HC-4000 часів Другої світової війни, повідомляє Frankfurter allgemeine zeitung.
Її планують знешкодити 3-го вересня. Людей евакуюють з потенційної зони ураження.
Зокрема, у безпечніше місце перевезуть пацієнтів і співробітників двох лікарень, які розташовані у тому районі.
Нагадаємо, що в польському місті Білосток евакуювали близько 10 тис осіб після того, як під час дорожніх робіт була виявлена величезна бомба часів Другої Світової війни.
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